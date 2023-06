Alberto Núñez Feijóo dará un cheque de formación a todos los parados que deseen instruirse en un nuevo oficio o reciclarse en su actual profesión. El Partido Popular denuncia que el sistema actual no funciona. Los parados no logran alcanzar nuevas salidas mientras que las empresas no encuentran perfiles idóneos para sus necesidades. Un círculo vicioso en el que se encuentra inmersa el área de la formación a desempleados actual, según los populares, y que está «condenando» a miles de parados. Con el cheque que prepara Génova, las personas sin actividad laboral podrán elegir tanto el centro como la especialidad a la que quieren dedicar su formación o reciclaje. De esta manera, los populares pretenden individualizar al máximo cada caso, la vía «más efectiva» para una «exitosa» reincorporación al sistema laboral.

La orientación personalizada para los desempleados será una de las prioridades de Feijóo cuando llegue al Gobierno. El presidente nacional del PP ha asumido públicamente el compromiso de alcanzar los 22 millones de ocupados en España al finalizar la legislatura. Por ello, cualquier medida que reme en esta dirección será un motivo de estudio y valoración, según afirman fuentes del PP. El cheque a desempleados será una de las numerosas medidas que el equipo económico de Feijóo está preparando para incluir en el programa electoral del próximo 23J.

«Pretendemos que sea cada persona la que decida en qué centro realice su formación y, sobre todo, en qué temática concreta quiere enfocar su futuro laboral. De esta manera, huimos de las imposiciones de los códigos postales y la burocracia. Nadie mejor que cada uno para saber qué es lo mejor para su progreso personal», aseguran desde Génova.

El PP pretende que esta flexibilización del modelo cree una sana competencia entre centros y academias de formación. «De esta manera aseguramos que cada lugar dará lo mejor de sí para ser elegido por los desempleados que quieren dar un giro a su experiencia profesional. Así, logramos que los contenidos estén actualizados y pegados a la realidad». Los populares lamentan que el sistema actual «está obsoleto y no funciona». Es por este motivo por el que muchas empresas no encuentran profesionales convenientemente formados para las nuevas exigencias.

Al sistema de libre competencia, el PP suma la incorporación de herramientas Big Data. Aunque aún queda por concretar su función final, Génova ya estudia la manera de incorporar estas potentes ayudas al reciclado y la formación de aquellas personas que actualmente se encuentran en paro. Desde el PP aseguran que su programa económico revertirá el «declive» de los últimos años y advierten de que «España no puede permitirse cuatro años más de populismo económico», lo contrario de lo que propone su modelo, según ha anunciado Feijóo.

«Las políticas de este Gobierno han empobrecido como nunca a las familias españolas. Con estos cinco años perdidos, la economía española se ha estancado, se está empobreciendo y se está alejando del resto de Europa. Es urgente cambiar y fortalecerse», defiende Feijóo. El líder nacional del PP tiene claro que «España no puede abordar los desafíos con niveles de crecimiento mediocres», por lo que prepara una «inmensa» batería de medidas que cambien el «preocupante» rumbo de España.