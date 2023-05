Si estás cobrando una prestación, el SEPE tiene un serio aviso para ti: no lo dejes pasar

El SEPE ha lanzado un serio aviso si estás cobrando cualquier prestación a través de este organismo que no puedes dejar pasar. La administración pública se encarga de ayudar a aquellos que no están trabajando y tienen hijos a cargo, ante esta situación o cualquier variación de la misma, se debe comunicar al SEPE. Los cambios que se realizan a lo largo de la vida o de un periodo de tiempo en concreto no aparecen automáticamente se deben trasladar directamente al SEPE, no lo dejes pasar o tendrás más de un dolor de cabeza.

El SEPE tiene un serio aviso para ti si estás cobrando una prestación que no puedes dejar escapar

Un cambio en la situación en la que se encuentra una persona que cobra una prestación del SEPE puede ser determinante y afectar directamente a su prestación. Especialmente para aquellos que cobran una prestación y tienen hijos a su cargo, se deben tomar unas medidas adecuadas y una correcta comunicación con los organismos oficiales.

Cualquier cambio en la situación familiar está relacionado con la cuantía de la prestación por desempleo. Por ejemplo, el paro sin hijos es de un mínimo de 560 euros, con cada hijo se suman 189 euros. Interesa a los que se han quedado sin trabajo comunicar al SEPE que tienen un o varios hijos, se le debe sumar esta cantidad en caso de que sean más de uno.

Como máximo se puede llegar a los 1.200 euros en caso de tener un paro alto que incrementará la cifra por cada hijo, hasta llegar a los 1575 euros. De no tener cargas a tenerlas, se puede pasar a una cantidad mayor, pero también a aumentar la duración de este paro en caso de no disponer de trabajo.

El subsidio familiar para mayores de 45 años que solo dura 6 meses, en caso de tener hijos puede aumentarse hasta un total de 30 meses. Una cantidad de meses y de dinero con los que asegurar un mínimo bienestar para esta familia cuyo padre o madre no están en situación de poder trabajar en ese momento.

Los subsidios de desempleo disponen, además, de una cuantía fija que pase lo que pase no se modifica. En este caso está situada en el 80 % del Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM), es decir, asciende a 480 euros al mes.