Una pareja se gasta 300 euros en taxi para regresar a Madrid a votar tras quedar varados en Valencia

Gema Grajera y su marido Francisco Javier Amaya tenían pensado al igual que miles de españoles regresar a Madrid en AVE para poder votar este 23J. Pero al llegar a la estación Joaquín Sorolla de Valencia se encontraron con varios trayectos cancelados y pocas explicaciones. La causa de los cortes era la inundación del túnel de San Isidro que había provocado la suspensión de la circulación de trenes entre Madrid y Valencia. A falta de soluciones, el matrimonio decidió regresar en taxi a Madrid junto a otro viajero. El coste del viaje fue de 450 euros, de los cuales la pareja abonó 300. «Tuvimos que hacerlo, en España hace falta un cambio», afirman a OKDIARIO.

«Cuando llegamos a la estación Joaquín Sorolla nos encontramos con que varios trenes habían sido cancelados por un incendio y una inundación en un túnel. El tema es que esto lo sabían desde las 5 de la mañana y cientos de personas ya aguardaban desde esa hora sin que se les diera una solución. La mayoría eran madrileños que volvían a votar y a los cuales la compañía no ofrecía ninguna solución. Sólo un mensaje de que nadie se acercara a las estaciones de procedencia y destino», explica Gema.

«Mucha gente ha dado por perdida la opción de venir a Madrid y no podrá votar», alerta Gema. «Yo tengo la obligación de votar como ciudadana. Mi marido y yo hemos conseguido coger un taxi que junto a otra persona nos trajo a Madrid por 450 euros . Me parece vergonzoso que Renfe no tenga ni la capacidad ni la resolución para resolver una avería y no pongan medios para que la gente pueda regresar a votar. Si hubiese tenido la posibilidad de ponerle un medio de transporte a todo el mundo lo habría hecho. Me parece vergonzoso, son muchísimos votos que pueden decidir el resultado de unas elecciones en Madrid», afirma.

Varados por un corte en Valencia

El director general de Conservación y Mantenimiento de Adif, Ángel Contreras, ha manifestado que están trabajando con un grupo de bombas auxiliares para poder evacuar el agua del túnel de San Isidro y restablecer la circulación de trenes entre Madrid y Valencia. Contreras se ha pronunciado en estos términos en declaraciones a los medios de comunicación para explicar los detalles del incidente provocado por un incendio en el pozo de bombas de agua del túnel de San Isidro.

El director ha indicado que se ha recurrido a las bombas auxiliares para evacuar el agua «lo antes posible» y «poder dar paso a los trenes». Preguntado por si hay alguna previsión al respecto, ha dicho que «no»: «Estamos esperando a ver a qué ritmo podemos evacuar el agua y, a partir de ahí, tener una previsión», ha afirmado.

Ha recordado que sobre las 3.30 horas han recibido una información relacionada con que los túneles de acceso a Valencia estaban ocupados y se habían visto unos 80 centímetros de agua sobre la cota de carril. Además, había una denuncia tanto a bomberos como a Policía Local porque estaba saliendo humo de las arquetas. A partir de ese momento, y cuando se ha podido acceder al lugar, debido a que había una concentración de monóxido de carbono, «se ha intentado solucionar la incidencia lo más rápido posible», ha señalado.