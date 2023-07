El independentismo catalán ha vuelto a calentar la calle, convocando la ANC este lunes una concentración en la plaza de San Jaime de Barcelona, para exigir a ERC y JxCat que «bloqueen» la investidura del presidente del Gobierno español. Un movimiento con el que el independentismo vuelve a intentar sacar tajada utilizando de nuevo la investidura después de las elecciones generales del 23J, que ha ganado Alberto Núñez Feijóo sin la contundencia suficiente como para lograr la mayoría absoluta de la confianza parlamentaria.

En este caso, la concentración, que ha tenido lugar frente al Palacio de la Generalitat bajo el lema «¡Basta de engaños! ¡Independencia ahora!», ha culminado con un discurso de la presidenta de la ANC, Dolors Feliu, que ha instado a ERC y JxCat a no negociar con el PSOE. «No nos fiamos de los partidos independentistas que han hecho de muleta del Gobierno español. No más diálogos falsos. Basta de engaños», ha remarcado Feliu, una de las figuras del independentismo catalán sobre la investidura.

Según Feliu, «se pueden hacer las cosas diferentes, se puede no investir a ningún presidente e ir de nuevo a unas elecciones, y a unas nuevas elecciones…». «El independentismo es el elefante dentro del Congreso. Hay que bloquear el Estado español», ha afirmado Feliu, para quien la «única opción» para Cataluña es «o independencia o elecciones».

En este sentido, diferentes figuras y líderes del independentismo catalán han empezado a tomar posiciones y opinar al respecto sobre cómo aprovechar mejor para sus intereses la situación que han dejado los resultados electorales.

Durante este lunes, se han pronunciado además de Dolors Feliu diferentes políticos y viejos conocidos del independentismo catalán. Entre ellos, destaca la candidata de Junts al Congreso por Barcelona, Míriam Nogueras, ha asegurado este lunes que espera que el PSOE «se mueva» si necesitan a su partido para investir presidente a Pedro Sánchez y ha avisado que será una negociación «de nación a nación» entre España y Cataluña. Unas palabras que ya anticipan del alto coste que tendría su apoyo a Pedro Sánchez en caso de que lleguen a algún tipo de acuerdo.

El ex presidente de la Generalitat Artur Mas, que convocó el referéndum ilegal en Cataluña, ha recomendado este lunes a JxCat que «no tenga prisa» para iniciar las conversaciones con el PSOE en referencia a un hipotético aval a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Mas ha expresado su deseo de que ERC y Junts definan «un mínimo de estrategia conjunta» para negociar en Madrid, aunque ha asegurado textualmente que no confía mucho en que esto suceda. Incluso, también ha aparecido el golpista prófugo de la Justicia Carles Puigdemont para presionar al PSOE. «Un día eres decisivo para formar un gobierno español, al día siguiente España ordena tu arresto», ha escrito el líder de Junts en la sombra después de que la Fiscalía del Supremo haya solicitado al juez del procés, Pablo Llarena, que emita orden de busca y captura internacional contra el ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont.