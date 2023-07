Feijóo sufre lumbalgia en la recta final hacia el 23J: «Acabaré la campaña, con o sin dolor»

El presidente del PP y candidato a la Moncloa en las elecciones generales del próximo 23 de julio, Alberto Núñez Feijóo, ha disipado todos los rumores sobre su ausencia este miércoles en actos de campaña al revelar que padece «lumbalgia» tras llevar «tres semanas sin hacer deporte». Así lo ha declarado en una improvisada entrevista en el programa Al Rojo Vivo de La Sexta (Atresmedia) tras cancelar su visita hoy a La Palma y Tenerife, no acudir a otros actos y tampoco participar en el debate electoral de TVE de esta noche.

En medio de los rumores sobre una posible asistencia de última hora al espacio electoral del ente público, Feijóo ha confirmado que no acudirá a este «semidebate» donde no estarán los «socios de Sánchez», en alusión a los independentistas de ERC y los proetarras de Bildu. Tampoco ha sido invitado el PNV. «Soy previsible», ha dicho Feijóo para recalcar que no asistirá a un debate donde debían estar «el señor Junqueras y señor Otegi» para decirle a su socio Sánchez que tienen planes de un «referéndum de autodeterminación», ha manifestado.

En dicha entrevista, el candidato del PP ha comentado que el martes «al levantarme de la silla del plató de ‘Espejo Público’ tuve un tirón», por lo que recibió medicación para poder realizar luego su mitin por la tarde en Palma de Mallorca (en el que apareció con el acto ya empezado). Y tras este mitin, según ha indicado, él y su equipo valoraron no acudir a las Islas Canarias este miércoles por la lumbalgia, además de por los incendios que asolan la zona porque «no le parece razonable». El PP considera que todos los esfuerzos deben centrarse en combatir el fuego.

Feijóo ha señalado que cuando sufre la lumbalgia, lo pasó «francamente mal». No obstante, ha indicado que ha visitado a un fisioterapeuta en el día de hoy y tiene previsto viajar a Valencia a las 19.00 horas de esta tarde.

Con todo, el líder del PPP ha asegurado que «espera aguantar». «Estoy con medicación, sigo activo y por supuesto intentaré acabar la campaña, con dolor o sin él», ha apostillado.

«Cansino»

En relación a si teme que Sánchez (ya lo hizo en el Congreso) vuelva a airear su foto con Marcial Dorado, Feijóo ha dicho que este asunto es «muy cansino», sobre todo cuando «el PSOE ya me amenazó con esto en la campaña del 2009. Y ahora vuelven en el año 2023. Todas las explicaciones de eso, de hace 30 años, las he dado en el Parlamento gallego», ha señalado, recordando sus cuatro mayorías absolutas.

El líder del PP ha recalcado que «evidentemente» cuando se fotografió con Dorado, éste «no tenía ninguna acusación relacionada con el narcotráfico.»Llevo toda mi vida política con esto y en las quintas elecciones (las cuatro otras las gané con mayoría absoluta), lo vuelven a sacar. Allá ellos. Llevo 30 años conviviendo con esto, no me voy a preocupar por ello en los tres días que quedan de campaña ni en el futuro. Los gallegos me dieron su absoluta confianza», ha declarado.

Precisamente, OKDIARIO publica este miércoles que el Gobierno del PSOE en la Xunta de Galicia llegó a conceder a Dorado ayudas públicas por valor de 131.000 euros cuando ya había sido condenado por contrabando e intento de soborno.