Feijóo carga contra Sánchez: «Dijo que traería a Puigdemont y ahora resulta que le prometió indultarlo»

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado este jueves contra el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, al protagonizar otra gran mentira: el inquilino de la Moncloa aseguró en la campaña de las generales de 2019 que traería a España al golpista Carles Puigdemont, prófugo de la Justicia, y «ahora resulta que éste nos descubre que le prometió indultarlo», ha denunciado Feijóo.

«Entre juzgarlo e indultarlo vuelve otra vez la mentira sanchista a las calles de Cataluña y España. No es de recibo que nos mienta tanto», ha dicho Feijóo sobre el presidente del Gobierno y candidato del PSOE al 23J. Ante un millar de simpatizantes en la pegada de carteles en Castelldefels (Barcelona), Feijóo ha lamentado que en los últimos años sea más creíble escuchar al fugado ex presidente de la Generalitat de Cataluña o al líder de Bildu, Arnaldo Otegi, que al propio Gobierno para «enterarte de las intenciones de Sánchez». «Ellos no nos mienten. Dicen lo que va a pasar, y pasa», ha dicho Feijóo sobre las revelaciones de los socios del presidente socialista.

En este contexto, Feijóo ha subrayado que «ninguna de las decisiones de Sánchez con el independentismo han sido para beneficiar a Cataluña» sino «para beneficiarse él» y «para quedarse él en el poder». «Cataluña es un mero instrumento y los independentistas de ERC son un mero instrumento de poder del señor Sánchez», ha incidido, añadiendo que, por su parte, los independentistas también «utilizan al PSC para gobernar en los ayuntamientos y en las diputaciones». Por ejemplo, socialistas y republicanos han pactado en la Diputación de Lérida y en la de Tarragona.

Además, el jefe de la oposición ha puesto de relieve que ha querido arrancar la campaña en Cataluña para demostrar que pretende ser el presidente de todos los españoles y el presidente también «de todos los catalanes».

El cambio de González

Así, ha enfatizado que es «el momento del cambio que necesita España», recordando lo que sucedió en 1982, con el socialista Felipe González, cuando millones de personas -incluido él mismo- votaron por el cambio, porque «era el voto del optimismo, de la modernización del país, de que España funcionase». «España necesita pasar página del sanchismo, recuperar la política como ejercicio del compromiso y de la palabra», ha apostillado.

De esta forma, Feijóo ha hecho un llamamiento a que «ningún voto se pierda por el camino» y ha apostado por «unir a todos los españoles que quieren un Gobierno mejor que el que hemos tenido».

El ex presidente de la Xunta de Galicia ha apelado a los votantes del PSOE y de Vox, destacando que la del PP es la «única papeleta válida para finalizar con el sanchismo». Feijóo ha señalado además que no renuncia a conseguir un «Gobierno en solitario» porque «vale la pena hacerlo y sobre todo porque Cataluña y España lo necesitan». «Quiero dejar de hablar de la España de los míos y de los otros, y hablar de la España de todos», ha remachado.