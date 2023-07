Doñana zanja la polémica: el PP arrasa en los municipios de Huelva afectados por la ley de regadíos

Doñana ha votado. Y el PP ha logrado la victoria en cuatro de los cinco municipios afectados por el proyecto de ley de regadíos del entorno del Parque Nacional, duplicando el apoyo respecto a las últimas elecciones generales de 2019, con un incremento de votos del 114,42%. Todo ello pese a la campaña de desgaste impulsada por el PSOE y los continuos ataques a la Junta de Andalucía de Juanma Moreno, acusada de dejar sin agua el entorno natural.

Pero no ha surtido efecto. Los populares han ganado los comicios en la Corona Norte de Doñana en los municipios de Almonte, Moguer, Lucena del Puerto y Rociana del Condado. Sólo Bonares ha votado más al PSOE, si bien el PP mejora en 17,65 puntos los resultados cosechados hace cuatro años.

En Almonte, el PP se ha hecho con el 33,15% del apoyo frente al 32,36% del PSOE, lo que supone una subida de 19,7 puntos respecto a 2019. En Moguer, los populares han logrado el 41,09% de los votos, diez puntos más que el PSOE (31,52%), y duplican el respaldo logrado en las últimas generales (22,05%). En Lucena del Puerto, la mayoría del PP ha sido aplastante: un 61,02% de los votos frente al 17,94% de los socialistas. En Rociana del Condado los populares también han duplicado su apoyo, pasando del 20,24% en 2019 al 42,21% este 23J. El PSOE (32,59%) cae casi siete puntos.

Sólo en Bonares el PP (39,37%) queda como segunda fuerza por detrás de los socialistas (44,28%), si bien los populares mejoran en casi 18 puntos los resultados de 2019. Por su parte, el PSOE se deja por el camino la mitad de los votos obtenidos entonces.

Los resultados electorales de este pasado domingo respaldan así la propuesta del Ejecutivo de Juanma Moreno, un refrendo que ya se vio el pasado 28M, cuando los onubense votaron en clave local.

El proyecto de ley de regadíos

El líder del PP andaluz y presidente de la Junta, Juanma Moreno, explicó el proyecto de ley y derrumbó la polémica en torno a Doñana en una reciente entrevista con OKDIARIO: «Teníamos un problema heredado del Gobierno socialista y hemos intentado buscar una solución equilibrada entre la sostenibilidad medioambiental y el desarrollo económico. Nadie puede creer que modificar la ordenación de un territorio de 700 hectáreas que no está dentro del Parque Natural ni del Parque Nacional implique la destrucción de un parque que tiene 122.000 hectáreas. No se puede engañar al ciudadano que vive allí. Estamos hablando de un problema que ellos conocen, a 30-35 kilómetros del parque, donde prohibimos las perforaciones de agua subterránea, donde hacemos un trasvase de agua de Tinto-Odiel-Piedras que tenía que haber hecho el Estado desde 2018 y que no solamente sirve para ese riego, sino para llenar también los acuíferos».

Moreno recalcaba que a este problema «enconado» se le ha buscado una solución a través de un proyecto de ley «abierto» a las propuestas de todos los grupos parlamentarios: «El proyecto sigue adelante y estoy abierto a sugerencias o propuestas para mejorar el proyecto. No me cierro en banda. Mi equipo ha buscado técnicamente una solución, pero puede haber otro equipo que tenga una visión más complementaria y estoy dispuesto a escucharla, a recibirla e, incluso, si es positiva, a incorporarla al proyecto de ley, que es un proyecto vivo. Pero la gente ha de saber que la sostenibilidad medioambiental tiene que venir aparejada también de sostenibilidad económica y sostenibilidad social. Esa triada es la que quieren la mayoría de los ciudadanos y es la que nosotros aplicamos en Andalucía. Por supuesto vamos a proteger y a blindar Doñana, pero tenemos que acompañarla de sostenibilidad económica y social».

«El señor Sánchez empezó a hablar de Doñana en todos los mítines, ya fueran en Zaragoza o en La Coruña. Pensó que iba a movilizar votos y que había encontrado por fin un elemento de distorsión y de desgaste del Gobierno andaluz. Pero lo que ha pasado es que por primera vez en Huelva gobernamos la Diputación con mayoría absoluta, que estaba en manos del PSOE desde 1979. Gobernamos Huelva capital y en Andalucía hemos sacado el mejor resultado de la historia. Han faltado a la verdad y cuando se han dado cuenta de que la mentira no cuela, han retrocedido. De buenas a primeras el señor Sánchez dejó de hablar de Doñana. En el debate con Feijóo no habló de Doñana. Porque el PSOE sabe que ha fracasado en esa estrategia de la mentira», zanjaba Moreno.