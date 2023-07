Yolanda Díaz encarga al podemita Asens, que ayudó a Puigdemont a huir, que negocie con él en Waterloo

La vicepresidenta segunda del Gobierno y candidata de Sumar a la presidencia, Yolanda Díaz, coge la delantera para tratar de alcanzar un acuerdo con sus socios que permita la investidura de Pedro Sánchez. Como en su día hizo Pablo Iglesias. Díaz ha encargado al ex portavoz de Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ejercer de negociador con Junts y el ex president de la Generalitat Carles Puigdemont en Waterloo.

Fuentes de la candidatura de la ministra de Trabajo y Economía Social explican que han pedido al dirigente de En Comú Podem que lidere las conversaciones con Junts de cara a que la formación allane la reedición de un nuevo gobierno de coalición con el PSOE, con el apoyo del denominado bloque progresista y plurinacional. Algo que a día de hoy parece complicado por la negativa de los junteros a participar en la gobernabilidad del Estado. Tanto Miriam Nogueras, este domingo, como Laura Borràs, este lunes, han manifestado su rechazo y han avanzado que en todo caso las condiciones serían la «Amnistía y un referéndum». También Puigdemont ha enseñado sus cartas.

La elección de Asens, que nunca ha escondido su independentismo y llegó a ayudar en la defensa a varios líderes del procés, responde según Sumar a que para el buen éxito de las conversaciones tienen que «contar con los mejores». En 2019 el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, detalló la participación del negociador de Sumar en la estrategia de huida del expresidente catalán y sus consejeros a Bélgica a finales de octubre de 2017, ante la causa abierta contra él por el ‘procés’.

En el entorno de Díaz ponen de relieve que es la «hora del diálogo», y por ello es un «lujo» contar con Jaume Asens, que en el pasado ha demostrado su capacidad para acuerdo. El abogado catalán no fue en las listas en esta ocasión, dejando a Aina Vidal como candidata en Cataluña.

La encomienda de esta tarea de comandar las conversaciones no es baladí. Pues Asens tiene una buena relación con el ex president de la Generalitat Carles Puigdemont. Ya el año pasado defendió, por ejemplo, mantener un diálogo fluido con el también eurodiputado de Junts. Cuando el PSOE trataba de marginar al ex alcalde de Girona.

Desde Sumar han desgranado que el aún presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos hasta que se disuelvan las cortes es la persona indicada, sobre todo por «conocimiento de la realidad política catalana, así como su buena relación con muchos de los espacios llamados a entenderse». Con él, ha insistido, «será más fácil llegar a un acuerdo».

Este martes por la mañana, el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun -que también participará en las negociaciones en su condición de eurodiputado y compañero en Bruselas de Puigdemont, ha indicado que encaran una negociación con los grupos parlamentarios esenciales para apoyar un nuevo gobierno de coalición, entre ellos Junts, y no ha querido avanzar ninguna posición negociadora hasta que se asienten los contactos.

En este sentido, ha resaltado que todos tienen una gran responsabilidad para lograr la única alternativa a la repetición electoral, con el respaldo al Ejecutivo de PSOE y Sumar, para no dar una segunda oportunidad a PP y Vox.

Detención

Mientras la Fiscalía ha solicitado al instructor del ‘procés’, Pablo Llarena, que reactive las euroórdenes contra Puigdemont y su ex consejero Toni Comín para que sean entregados a España desde Bélgica. Este lunes también fue detenida y puesta en libertad en Barcelona la ex consejera de Educación y eurodiputada Clara Ponsatí.