Sánchez a la Ejecutiva del PSOE: «No habrá repetición electoral, hay herramientas para evitarlo»

«No habrá repetición electoral». Tajante. Así el presidente del Gobierno en funciones y candidato del PSOE a las elecciones generales, Pedro Sánchez, se ha dirigido a su Ejecutiva en la reunión celebrada este lunes en Ferraz. «Hay herramientas para evitarlo», ha afirmado, convencido de que los partidos separatistas acabarán apoyando su elección previa concesión de la Amnistía, el referéndum que le exigen Junts o el traspaso de cercanías que le pide ERC.

Aunque el escenario ahora mismo es de bloqueo, más teniendo en cuenta que JxCat está más situado en el ‘no’ que en el sí a investir a Sánchez, el secretario general socialista ha trasladado a su dirección que no contempla el bloqueo y la repetición de elecciones. El presidente del Gobierno en funciones iniciará hoy mismo una ronda de llamadas para intentar recabar el apoyo de sus socios tradicionales y así llegar a la ronda de contactos con el Rey Felipe VI con más síes que el ganador, Alberto Núñez Feijóo.

Con los ánimos por las nubes, tras una mejoría de los resultados frente a unos sondeos que en su mayoría le daban una pérdida de escaños, Pedro Sánchez se ha mostrado convencido de que la democracia española «encontrará la fórmula de la gobernabilidad», según han indicado fuentes de la dirección del PSOE. Además, ha destacado que 11 millones de personas votaron por el «avance» al elegir opciones de izquierda «ante el bloque involucionista».

Las fuentes consultadas señalan que el mensaje del presidente deja claro que no se producirá una repetición electoral, a pesar de que los resultados dejan un aparente escenario de bloqueo, con dos bloques que no pueden sumar la mayoría suficiente, y la llave de la gobernabilidad en manos de Junts. Sánchez rechaza por completo facilitar la investidura de Feijóo, al ser el candidato más votado.

De momento en Ferraz no aclaran si, como ha ocurrido en otras ocasiones, el presidente mandará a algún emisario a Waterloo para negociar con Carles Puigdemont su investidura. Aunque sí incluye a JxCat en la ronda de contactos para lograr los apoyos. El ex vicepresidente del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, ya le ha recomendado este lunes que «mande a Santos Cerdán», secretario de Organización del PSOE, a la Casa de la República para convencer a Puigdemont.

Desde Cataluña, el primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha emplazado a los de Puigdemont a «estar a la altura de las circunstancias» en la negociación sobre la Presidencia del Gobierno, y ha defendido que los resultados de las elecciones generales fueron claros en Cataluña, donde ganó el PSC.

Asegura que no ha hablado con Junts sobre la investidura y que no le corresponde a él abrir conversaciones con la formación. Pero no ve claras las condiciones para una investidura a abordar una amnistía y la autodeterminación. El líder del PSC ha reclamado a JxCat ser «realista con lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer».