Los barones territoriales del Partido Popular han cerrado filas este lunes con su líder, Alberto Núñez Feijóo, tras el resultado de las elecciones generales, insuficiente para lograr la confianza parlamentaria del Congreso de los Diputados en una posible investidura, durante la reunión de la Junta Directiva Nacional del PP, máximo órgano de partido entre congresos. Todavía así, han apoyado que se presente a una investidura, aunque sea fallida y le sea imposible seguir adelante con este procedimiento de la formación de Gobierno. En las filas del PP consideran que no se puede repetir el ejemplo de Inés Arrimadas (Ciudadanos), quien tras las catalanas de 2017 no se presentó a la investidura para ser presidenta de la Generalitat. «Hacer un Arrimadas no se contempla», han señalado desde el equipo de Feijóo, ante el hecho de que la que fuera presidenta de Ciudadanos renunciase en 2018 a presentarse a ese debate, como le pedía entonces el Partido Popular.

En la reunión de la Junta Directiva Nacional del PP, máximo órgano de partido entre congresos, que ha recibido a Feijóo con un fuerte aplauso al inicio de su intervención, el candidato popular ha dejado claro que «no renuncia» a buscar apoyos para lograr la investidura. De hecho, ha informado de que ha comenzado contactos con PNV, Vox, CC y UPN para intentar «conseguir un Gobierno estable en España en las próximas semanas».

Como se ha indicado con anterioridad, los barones del PP y la cúpula del partido están convencidos de que Feijóo debe acudir a una investidura, siguiendo una hoja de ruta diferente a la elegida por Arrimadas cuando renunció en 2018 a presentarse a ese debate de investidura. En aquella fecha, tras elecciones catalanas celebradas en diciembre de 2017 y que había convocado Mariano Rajoy tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución, la dirigente de Ciudadanos indicó que: «Soy realista. Admito que con esta ley electoral no puedo presentarme a una investidura y ganarla», declaró en febrero de 2018.

Los barones del PP, conscientes del intento por otros partidos de cuestionar el liderazgo de Feijóo, han querido dejar claro su respaldo en la reunión y con sus declaraciones a lo largo del día. «Todos los dirigentes estamos con él. Ha conseguido que un partido que estaba un tanto desahuciado por una crisis interna, hoy sea la primera fuerza», ha resumido Juanma Moreno, presidente del PP andaluz y la Junta de Andalucía.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado que Feijóo ha conseguido «grandes cosas» al ganar y desde que es presidente el mapa de España es «prácticamente azul». El presidente en funciones de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha señalado que Feijóo es «el candidato más legitimado» para poder conformar un Gobierno e ir a la sesión de investidura tras los resultados electorales del 23J, aunque ha lamentado la división del voto de centroderecha.

También ha pronunciado el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, quien ha mostrado su apoyo a Feijóo tras los resultados de este domingo, brindándole incluso su apoyo para que repita como candidato si hay repetición electoral.