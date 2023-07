Ayuso respalda el liderazgo de Feijóo tras el 23J: «Hay que buscar la gobernabilidad»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha respaldado el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo tras la amarga victoria que cosechó este domingo en las elecciones generales, en las que se alzó como vencedor pero con un escenario muy aciago para llegar al Palacio de la Moncloa. Sin embargo, la también líder de los populares madrileños ha defendido que Feijóo tiene que «buscar la gobernabilidad». «Hay que tratar de lograr un Gobierno estable dentro de las dificultades y de los pactos, porque es ahora mismo el resultado de las urnas», ha incidido.

Ayuso, que ha atendido a los medios de comunicación a su llegada a la Junta Directiva Nacional que se celebra este lunes en Génova 13, ha reconocido que le hubiera gustado un resultado «mucho mayor». «No nos vamos a engañar», ha subrayado, después de que el PP haya sumado 136 escaños en el Congreso de los Diputados, muy lejos de los hasta 150 que pronosticaban muchas encuestas.

Con todo, Ayuso ha insistido en la necesidad de «intentar» formar Gobierno, algo que se antoja como una tarea ímproba, puesto que con Vox el PP tan sólo suma 169 escaños, a 7 de la mayoría absoluta fijada en 176. «Uno no se puede cruzar de brazos ante la adversidad, no siempre las cosas salen como uno prevé al comienzo, pero lo que no podemos hacer es tirar la toalla y, desde luego, no podemos comprar el relato de perdedores», ha expuesto.

«No sé qué fiesta podemos celebrar nadie en este país, pero tampoco desde Ferraz, ¿Cuál es la fiesta? ¿Gobernar con los independentistas, con Bildu? ¿Cuál es el éxito en esto?», ha ahondado. «Todos aquellos que odian a España, desde el BNG hasta el último partido, son todos los posibles socios de un gobierno que, por cierto, vaya herencia tenemos ahora mismo con ella», ha manifestado.

Interrogada sobre el escenario de una posible repetición electoral si el candidato socialista, Pedro Sánchez, no consigue el apoyo de ERC, Bildu, BNG y PNV y la abstención del partido de Carles Puigdemont en segunda vuelta -por mayoría simple- para lograr ser investido presidente, Ayuso ha sentenciado que el candidato del PP debería seguir siendo Alberto Núñez Feijóo, para quien sólo ha tenido palabras de apoyo después de que este domingo simpatizantes populares interrumpieran su discurso para corear «¡Ayuso, Ayuso!».

«Por supuesto que debe ser (Feijóo) el candidato pero yo ahora no estoy en el escenario de repetir elecciones», ha señalado, al tiempo que ha destacado las «grandes cosas» que ha conseguido Alberto Núñez Feijóo «en muy poco tiempo».

En primer lugar, ha enumerado, «ha ganado las elecciones y el PP es el grupo mayoritario en el Congreso de los Diputados». Además, ha agregado, «desde que es presidente del PP, el mapa de España es prácticamente azul, gobernamos en 12 autonomías, tres de ellas con mayoría absoluta y también tenemos mayoría absoluta en el Senado».

A pesar de estos logros, Ayuso ha admitido que «son momentos muy complicados» donde hay «bloqueos» pero ha insistido en que la formación debe estar «a la altura de España» y debe «trabajar para intentar gobernar».