La candidata del PP al Congreso por Madrid, Cayetana Álvarez de Toledo, ha asegurado que ante la división del voto al concurrir por separado PP y UPN, «la única opción para acabar con el sanchismo es el Partido Popular». «Es el medio para acabar con el sanchismo y para derogar esta etapa absolutamente aciaga de nuestra historia democrática», ha aseverado.

También asegura, sobre que futuro del PSOE, que «así como Felipe González llegó al PSOE para acabar con el marxismo, va a tener que haber un nuevo liderazgo socialista que acabe con el guerracivilismo y con la alianza con los separatistas».

Álvarez de Toledo, que ha visitado este domingo Pamplona para mostrar su apoyo a la candidatura del PP en Navarra, se ha mostrado «optimista» por el resultado electoral del partido en la Comunidad foral, pero ha subrayado que «hay que luchar hasta el último día».

Acompañada por los candidatos del PP navarro al Congreso y el Senado, Sergio Sayas y Amelia Salanueva, Álvarez de Toledo se ha mostrado convencida de que «vamos a conseguir el objetivo más importante, que es acabar con esta pesadilla que ha durado demasiados años ya, acabar con el sanchismo».

«El sanchismo no es solamente una forma vulgar de hacer política, es decir, la mentira, el oportunismo, la chulería, esos andares de galán de tranvía…, es un proyecto de poder a largo plazo que pasa por la liquidación de la España constitucional», ha advertido. Por ello, ha destacado la importancia de «concentrar el voto en el PP» que ha definido como un «voto vital» e «imprescindible» para «la defensa de Navarra y la reafirmación de la España de la libertad».

Ha afirmado, además, que el voto al PP es un voto «optimista». «El sanchismo es una forma de pesimismo, es la idea de que en el fondo España está abocada a hacer lo que sus odiadores quisieran que sea o que Navarra está abocada a hacer lo que el señor Otegi quiere que sea», ha criticado.

Por el contrario, ha defendido que «el conjunto de España tiene un porvenir extraordinario por delante, una etapa de esperanza que se abre, y eso es votando las siglas del Partido Popular».

«Refundación o extinción»

Cayetana Álvarez de Toledo ha asegurado que «el PSOE va a tener que elegir, a partir del 23 de julio, entre refundación o extinción. Van a tener que tener un nuevo Suresnes». «Así como Felipe González llegó al PSOE para acabar con el marxismo, va a tener que haber un nuevo liderazgo socialista que acabe con el ‘guerracivilismo’ y con la alianza con los separatistas», ha afirmado.

Por otro lado, ha destacado que el PP trabaja para gobernar «en solitario» tras las elecciones generales y ha mostrado su confianza en que «se puede conseguir». «Si todos esos votos de personas que quieren acabar con el sanchismo depositan en la urna la papeleta con la siglas del PP acabaremos con el sanchismo y tendremos un gobierno fuerte, firme, de mayorías para hacer todo aquello que España necesita que se haga».

Preguntada por el programa electoral de Vox, que contempla limitar el Estado autonómico y la recentralización de competencias, Álvarez de Toledo ha destacado que «para defender la Constitución el camino no es acabar con la Constitución, es defenderla íntegramente, y eso incluye el Estado autonómico». «La Constitución no es el problema y, por tanto, su reforma o su derogación no es la solución», ha remarcado.

En su opinión, «el problema que ha habido a lo largo de estos años es la deslealtad nacionalista y la alianza del socialismo con el nacionalismo y el separatismo».