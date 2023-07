Abascal recuerda a Yolanda Díaz que «encubrió» a un asesor acusado de pederastia

«Ramiro Santalices. ¿Usted sabe quién es?». El líder de Vox, Santiago Abascal, ha recordado a Yolanda Díaz durante el debate de RTVE la historia del asesor de la candidata de Sumar en su época de concejal del Partido Comunista en Ferrol, que fue detenido en 2016 por consumir y compartir pornografía infantil desde los ordenadores del Parlamento gallego.

«Explíquelo. Que era un asesor suyo que fue denunciado por pederastia. Usted echó a quienes le denunciaron. Se sabe que usted le encubrió. Un pederasta que trabajaba para usted», le ha recordado Abascal a Díaz.

Ramiro Santalices Martínez, secretario de Yolanda Díaz en el Ayuntamiento de Ferrol, y después asesor en el Parlamento de Galicia por AGE (Alternativa Gallega de Izquierdas), fue detenido en el año 2016 por consumir y compartir pornografía infantil desde los ordenadores del Parlamento de Galicia.

Abascal ha hecho referencia a los dos ex militantes de IU que denunciaron en los medios que ellos habían informado previamente de lo que estaba ocurriendo. Según los militantes, fueron expulsados del partido por esa razón.

«Monstruos»

«El partido socialista se define como un partido feminista», ha asegurado Sánchez. En su turno de réplica, Abascal ha recordado al socialista y a Yolanda Díaz que sus partidos aprobaron una ley que ha dejado «a cientos de monstruos» y agresores sexuales en la calle por la ley del sólo sí es sí.

Sánchez le ha recriminado a Abascal que no haya apoyado el actual pacto sobre la violencia de género. «Le voy a explicar por qué no hemos votado esas tres leyes inspiradas en el género. La ley contra la violencia de género, de coste millonario, que no logra combatir la violencia contra las mujeres, que crea tribunales de excepción, que es utilizada de manera fraudulenta en divorcios», ha señalado Abascal.

«Si un hombre se percibe mujer y pega a su mujer, no está protegida. Si un hombre se autopercibe de género femenino, puede entrar en un vestuario de mujeres, puede subir a un podio deportivo o puede quitar una plaza en la función pública a una mujer», ha señalado el líder de Vox.

«Yo estoy aquí defendiendo a mis hijas, a mi mujer y a mi madre», ha insistido Abascal.