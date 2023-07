En conversación con OKDIARIO, el líder de Vox, Santiago Abascal, comenta sus impresiones del debate de TVE en la que salió reforzado tras el enfrentamiento con la pinza socialcomunista conformada por la comunista Yolanda Díaz (Sumar) y el socialista Pedro Sánchez. Abascal fue plenamente consciente de que se habían repartido los papeles y que «a Pedro y Yolanda, Yolanda y Pedro, les faltó besarse en directo. Hubo un momento que estuve a punto de decir ‘¿Quieren que les deje solos?’».

P.- ¿Cómo vio a Yolanda Díaz y cómo vio a Pedro Sánchez? Al presidente se lo vio demacrado, derrotista, cansado…

R.- Yo supongo que mentir a todo el mundo todo el tiempo, aunque se haga con tanto aplomo como lo ha hecho el presidente Pedro Sánchez, es algo que debe ser verdaderamente agotador. Cinco años de mentiras a todos los españoles, a sus propios socios, a su partido, a sus electores. Tiene que ser un esfuerzo verdaderamente agotador, por muy retorcido que uno sea. Y yo lo que vi es que el Gobierno había preparado el debate conjuntamente, que se habían repartido los papeles y que a Pedro y Yolanda, Yolanda y Pedro, les faltó besarse en directo. Hubo un momento que estuve a punto de decir: ‘¿Quieren que les deje solos?’ porque era evidente que se habían repartido los papeles. A él le habían dicho que su agresividad en el anterior debate había sido muy mala y el miércoles prácticamente le faltó ponerse un traje de monaguillo. Envió a Yolanda Díaz con una agresividad extraordinaria a la que claro, le salió la vena totalitaria comunista, como no podía ser de otra manera.

P.- Pudimos ver también en el debate un momento que es muy raro de ver: ese en el que usted le sacó a Yolanda Díaz el caso de su asesor pederasta; que ella, incluso en el debate, mintió porque dijo que lo había denunciado y no es verdad, no fue ella la que lo denunció sino dos personas de Izquierda Unida que después fueron purgadas por ella.

R.- Y después lo apartó, pero primero lo promovió y ella purgó a esas personas. Luego lo negó. Pero ayer vimos cómo la mentira -y yo lo anuncié nada más iniciar el debate-, cómo la mentira iba a presidir el debate, lo advertí y lo pude comprobar porque Yolanda Díaz empezó a relatar nuestro programa electoral. En algunos puntos se lo había inventado absolutamente. Por ejemplo, sobre la mochila austriaca, hizo también una referencia sobre el sistema de pensiones que nosotros no habíamos dicho o que queríamos prohibir el derecho a la huelga.

P.- Y Sánchez dijo que a ustedes nadie les recibía en Europa cuando hay una foto que lo desmiente.

R.- Pero no sólo eso, aprovechó su última intervención y yo no pude contestar. Por eso le hice así (mueve los dos haciendo la señal de ‘no’), porque él dijo que Von der Leyen, a la que no tengo ninguna simpatía ni ganas de reunirme con ella, no recibía al grupo al que VOX pertenece, al ECR. No es verdad. Von der Leyen ha recibido al ERC en 2019. Sánchez mintió. Y no sólo eso, es que en Europa tres primeros ministros han pedido el apoyo a Vox, han participado en esta campaña electoral respaldándonos. Sánchez dice que en Europa hay gran preocupación con que pueda haber ministros de Vox o miembros de Vox en un gobierno. Pero lo verdaderamente cierto es que la excepción ibérica es que hay ministros comunistas en un gobierno europeo y que nosotros estamos muy bien relacionados en Europa, en Italia, en Polonia, en Hungría, en Suecia, en Finlandia, en la República Checa, donde también en todos esos lugares gobiernan en primer lugar o en coalición o a través de acuerdos de investidura, nuestros propios socios.