Zurich Insurance, con el 5% del capital en el Banco Sabadell, rechaza la oferta del BBVA

Otro accionista más ha hecho público su rechazo de la oferta pública de adquisición (OPA) del BBVA sobre el Banco Sabadell. Zurich Insurance, una aseguradora suiza que actualmente retiene casi el 5% (4,947%, concretamente) del capital en el Sabadell, según la CNMV, ha sostenido que no acudirá a la OPA. «La oferta actual no supone una propuesta atractiva para los accionistas de Sabadell más allá de las perspectivas independientes de la empresa», explicaron fuentes de Zurich Insurance a la agencia Bloomberg, este martes.

La aseguradora es la segunda mayor accionista del Banco Sabadell, por detrás del gigante de inversión, BlackRock, que retiene un 7% del capital en el banco. Corre el reloj para los accionistas del Banco Sabadell, que tienen hasta el 10 de octubre (este viernes) para aceptar o rechazar la oferta propuesta por el banco vasco. La entidad que preside Carlos Torres presentó una nueva oferta en septiembre que se basa en su totalidad en un canje de acciones: un título de BBVA por cada 4,8376 acciones del Sabadell.

Además, el BBVA ahora busca controlar el 50% del capital de la entidad catalana. En el caso que esta puja fracase, podrían lanzar una segunda oferta. El consejero delegado del Banco Sabadell, César González-Bueno, ha rechazado de forma contundente la oferta de la nueva oferta del Sabadell, tachándola de «malísima». El ejecutivo, en una entrevista con la emisora Onda Cero, ha vuelto a reiterar su posición anoche, manifestando que tiene «la certeza de que no saldrá la OPA del BBVA sobre el Sabadell» y que prevé que BBVA no llegará al 50%. Los inversores institucionales retienen en torno al 30% de los títulos del Banco Sabadell.

Zurich Insurance es el último accionista del Sabadell que se ha opuesto a las condiciones de la OPA. El último fue David Martínez Guzmán, consejero del Banco Sabadell con un 3,86% del capital en el banco catalán. La cúpula del Sabadell también ha rechazado la OPA casi en su totalidad, con la excepción de uno.

