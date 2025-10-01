En las últimas horas, se ha conocido que David Martínez, uno de los mayores accionistas del banco Sabadell, que cuenta con un 3,6% de acciones, ha comunicado que va a acudir a la OPA del BBVA. Como consecuencia de esta decisión, muchos se preguntan quién es David Martínez, ya que se trataría del único consejero del Banco Sabadell que se ha posicionado a favor de esta operación.

Pues bien, el magnate mexicano David Martínez ya se había mostrado con anterioridad a favor de esta fusión. El motivo es que en el informe del consejo del Sabadell que tuvo lugar el 12 de septiembre, el propio Martínez ya alentaba a que el Banco BBVA subiera la oferta de la OPA para que esta pudiera salir adelante.

De esta forma, Martínez alentaba a que el Grupo BBVA, presidido por Carlos Torres, a que «reconsiderara su precio y presentara una oferta competitiva para lograr al menos la aceptación del 50% de los accionistas».

De igual forma, también en el consejo que ha celebrado el Sabadell para valorar la mejora del 10% de la oferta que había hecho BBVA, Martínez ha comentado lo siguiente: «He decidido participar en la oferta presentada por BBVA porque considero que la futura consolidación en España de ambas instituciones dará lugar a una entidad aún más competitiva».

Unas afirmaciones a las que ha añadido que considera «secundario» el precio frente a los «beneficios estratégicos» que espera de la integración de ambos bancos.

Con respecto a David Martínez, hay que destacar que además de ser el primer accionista individual, también es el tercero institucional, sólo por detrás de BlackRock – que posee el 6,99%- y Zurich – que cuenta con un 4,94%-. Asimismo, cuenta con una amplía trayectoria en el banco Sabadell, debido a que en 2014 es cuando entró a formar parte del consejo de Administración de esta entidad.

Martínez es ingeniero mecánico y eléctrico de formación, y cuenta con un máster en Administración de Negocios por la Universidad de Harvard. Además, cuenta con una fortuna superior a los 4.000 millones según el listado de Forbes.

Por otro lado, hay que recordar que en 2019, Martínez centró la atención de las autoridades estadounidenses por sus presuntos vínculos con el régimen de Nicolás Maduro. En concreto, según publicó Bloomberg, a través de Fintech, Martínez otorgó en 2017 a Venezuela un préstamo de 300 millones de dólares. Pero finalmente no hubo sanciones.

Igualmente, la CNMV ya le multó en 2021 con 300.000 euros por «haber incumplido los deberes de información» en relación con la comunicación de participaciones significativas sobre acciones de la entidad financiera.