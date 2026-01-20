La sorpresa en las pensiones: no es Madrid ni Cataluña, pero en esta comunidad los jubilados cobran 100 euros más

Los 6,6 millones de jubilados que hay en España se preparan para recibir su primera pensión con el incremento del 2,7% aprobado por el Gobierno el pasado mes de diciembre. Esto supondrá un incremento medio de más de 500 para los ciudadanos que sean beneficiarios de una pensión contributiva de jubilación. Consulta en este artículo cuál es la comunidad autónoma de España en la que se cobran pensiones más altas.

La primera remesa de pensiones en España llega con el esperado incremento del 2,7% de las pensiones contributivas conforme a la variación del IPC de entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025. Esto hará que los más de seis millones de jubilados españoles dispongan de un incremento de entre 30 y 92 euros al mes, dependiendo de las condiciones a las que hayan llegado a la jubilación.

La pensión máxima a la que podrá acceder un jubilado será de 3.359,60 euros, que equivale a 47.034,40 euros en 14 pagas. Por su parte, la pensión mínima de jubilación para personas de más de 65 años con cónyuge a cargo estará fijada este 2026 en 1.256,60 euros mensuales, que son 17.592,40 euros anuales. A ello podrán acceder las personas que cumplan con los requisitos mínimos de 15 años cotizados en la Seguridad Social, siempre y cuando tengan 66 años y 10 meses.

La comunidad en la que se cobran más los jubilados

¿En qué comunidad autónoma se cobran las pensiones más altas? El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones hizo a final de año balance sobre la inversión anual en pensiones y también realizó una clasificación sobre las zonas de España con pensiones más altas. País Vasco lidera esta lista con una pensión de jubilación media de 1.841,80 euros, lo que son 329,07 euros más que la media de España, que es de 1.512,73 euros.

La segunda comunidad autónoma con la pensión más alta es Asturias, con una media de 1.779,04 euros, y el tercer puesto de la lista lo ocupa la Comunidad de Madrid, cuyos jubilados cobran de media 1.733,78 euros. Otras comunidades como Navarra, Aragón, Cantabria, Cataluña o Ceuta están por encima de la media nacional de 1.512,73 euros, mientras que Andalucía, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Galicia, Murcia, Melilla y Extremadura están por debajo de esta media, siendo esta última la zona de España con las pensiones de jubilación más bajas.

Y, ¿cuáles son los motivos de la diferencia? El primer puesto en la clasificación del País Vasco se explica desde la fuerza industrial con la que ha contado siempre esta comunidad autónoma. Esto ha hecho que los trabajadores vascos hayan tenido cotizaciones más elevadas durante su carrera profesional y esto repercute en la pensión de jubilación. Según informó el INE en su última publicación, el salario medio anual del País Vasco era de 33.504,92 euros y, a fecha de diciembre de 2025, en esta zona de España había 393.786 pensiones de jubilación activas.

El constante aumento de las pensiones en los últimos años también ha hecho que los nuevos jubilados que llegan a la edad de jubilación, que forman parte de la generación del baby boom, estén accediendo a la retirada con pensiones más elevadas, como lo harán los que cumplan con los requisitos para retirarse en 2026 con el 100% de la pensión. A ello hay que sumar las bonificaciones introducidas en los últimos años por el Gobierno a los que demoren su llegada a la jubilación.