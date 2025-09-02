La oposición ha cargado contra el Gobierno tras la publicación del dato de paro del mes de agosto, que muestra que ha subido el desempleo, y han bajado las afiliaciones a la Seguridad Social, siendo el peor mes de agosto desde 2019. Así, el Partido Popular (PP) afirma que 1 de cada 4 parados en la eurozona es de España, confirmando la desaceleración del mercado laboral español.

Igualmente, ha subido el paro femenino y el juvenil. A a eso habría que sumarle los contratos fijos discontinuos. En realidad, sólo 15 de cada 100 contratos son indefinidos.

Pese a que el Gobierno asegura que nuestra economía «va como un cohete», es otro mes más siendo el país con los peores datos de desempleo general de Europa (último dato julio 25). España lidera el paro en la Unión Europea (UE), siendo casi el doble que la media y con unos datos muy preocupantes respecto al paro juvenil y femenino. El 25% del total de desempleados de la UE es español.

En concreto, tenemos la mayor tasa de paro general 10,4 %, siendo la media de Europa del 5,9%. Tenemos la mayor tasa de paro juvenil. 23,5 %. (Europa 14,4%) de los peores Mayor tasa desempleo femenino 11,6%. (Europa 6,0%) el peor dato.

Así, se vuelve evidente que la economía no funciona y que el Gobierno no lo quiere ver, o no lo quiere admitir. Actualmente hay unos 3,2 millones de desempleados, 2,2 millones de personas vinculadas al Ingreso Mínimo Vital (IMV) y 1,2 millones de personas faltan diariamente a su trabajo.

Juan Bravo, diputado del PP, ha denunciado en la red social X que el Partido Socialista intenta tapar el estado real del mercado laboral español.

Hay realidades que el maquillaje no tapa. A pesar del pluriempleo récord, de la trampa de los fijos discontinuos, la realidad es que este mes: 🔴 Se han destruido 199.300 empleos 🔴 Hay 21.905 parados más 🔴 15.000 autónomos menos en los últimos 2 meses. Dato mata relato. https://t.co/Jv8FmKrykP — Juan Bravo Baena (@juanBravoBaena) September 2, 2025

El absentismo laboral ha aumentado. Según los últimos datos más de un millón de personas no acuden diariamente a trabajar con un coste para empresas y administración de 29.000 millones de euros anuales.

Tal y como ha evidenciado la oposición, si comparamos el año 2024 con el 2018 entre cotizaciones e impuestos, el Gobierno de Pedro Sánchez ha recaudado 140.000 millones de euros más. Este dato implica un aumento de la recaudación en un 43%.

De hecho, el Ejecutivo socialista ha subido los impuestos 97 veces en el periodo. Por otro lado, en primer trimestre de 2025, según los datos de AEAT, en comparación con el año 2024 ha recaudado otros 18.100 millones de euros más, a los que habría que sumar a los otros 140.000 millones.

Datos del paro de agosto

Según los datos publicados por el Ministerio de Yolanda Díaz, la Seguridad Social ha perdido una media de 199.300 empleos en el mes de agosto respecto al mes anterior (-0,9%), su mayor caída en este mes desde 2019.

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo ha aumentado en 21.905 personas en agosto con respecto a julio (+0,9%). Tras la caída de ocupados en agosto, el número medio de afiliados en España se situó en 21.666.203 cotizantes.

Por su parte, el ministerio dirigido por Elma Saiz ha señalado que, pese al retroceso mensual del empleo, la afiliación «se mantiene en los niveles más altos de su historia para un mes de agosto», con datos diarios todo el mes por encima de los 21,6 millones de ocupados.