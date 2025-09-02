Lorenzo Amor, presidente de ATA y vicepresidente de la CEOE ha denunciado este martes, tras conocerse los datos de afiliación a la Seguridad Social de agosto, que cada día del mes pasado se perdieron 6.429 empleos y 279 trabajadores por cuenta propia. Es decir, sólo por el lado de los autónomos, ha habido un retroceso mensual de 8.662 trabajadores.

«Agosto siempre es un mes malo para el empleo, pero este año 2025 el mes de agosto ha sido mucho peor, el peor de los últimos seis años. Se han perdido 199.300 empleos, lo que supone que cada día de agosto hubo 6.429 empleos menos», ha cuantificado Amor.

El presidente de ATA ha señalado que todas las comunidades perdieron autónomos en el mes de agosto en valores mensuales, mientras que en términos interanuales ocho regiones muestran descensos.

«Otra mala noticia es que tenemos 53.000 empresas y autónomos menos que en agosto de 2019 cotizando la Seguridad Social y llevamos ya seis años sin recuperar la cifra de millón y medio de empresas y autónomos con cuentas de cotización a la Seguridad Social», ha explicado.

Para Lorenzo Amor, el panorama del trabajo autónomo «sigue siendo incierto». «Los anuncios del Gobierno de seguir en sus trece de una reducción de jornada, de seguir poniendo trabas, zancadillas a los que generan empleo en nuestro país, son malas noticias para los autónomos y son malas noticias para aquellos que se dedican a generar, a crear y a mantener empleo», concluye Amor.

Los empleos perdidos en agosto

Así, la Seguridad Social ha perdido una media de 199.300 empleos en el mes de agosto respecto al mes anterior (-0,9%), su mayor caída en este mes desde 2019.

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo ha aumentado en 21.905 personas en agosto con respecto a julio (+0,9%), según datos publicados este martes 2 de septiembre por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Tras la caída de ocupados en agosto, el número medio de afiliados en España se situó en 21.666.203 aportantes.

Por su parte, el ministerio dirigido por Elma Saiz ha señalado que, pese al retroceso mensual del empleo, la afiliación «se mantiene en los niveles más altos de su historia para un mes de agosto», con datos diarios todo el mes por encima de los 21,6 millones de ocupados.