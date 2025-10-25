La novedad de Mercadona que está dando de qué hablar entre los clientes: «Buenísimas con cualquier…»

Mercadona no deja de sorprender a sus Jefes cada vez que lanza una novedad. Cada cierto tiempo aparece un producto nuevo que empieza a correr como la pólvora entre los clientes, y esta vez el protagonismo se lo lleva una pasta fresca que muchos ya han probado y comentan en redes. La cuenta de Instagram @mercadona.novedades, que suele compartir lo último de la cadena, ha sido de las primeras en mostrar esta novedad asegurando que se trata de «una nueva propuesta de Mercadona lista en sólo cinco minutos». Un plato de pasta que ya se ha hecho viral y que seguro que tú también querrás probar.

El producto en cuestión no es otro que los Girasoles de carrillera y puré de patata Hacendado, y en apenas unas horas se han convertido en uno de los lanzamientos más comentados. «Ideal para disfrutar de un plato rápido y sabroso en casa», apuntan desde la publicación. En los comentarios, los usuarios no han tardado en reaccionar: «buenísimos con cualquier salsa», resaltando además que el relleno es «increíble» y además, lleva una gran cantidad de carrillera. Y comentarios así y el hecho de que sea un plato que podemos tener a punto en cinco minutos provoca que más de uno no lo dude a la hora de ir a por esta novedad de Mercadona. Y es que este tipo de platos rápidos son el punto débil de muchos. No necesitan mucho tiempo, pero dan ese gusto de comer algo caliente, casero, sin tener que pasar media hora en la cocina. Mercadona lo sabe, y por eso productos como este no tardan en hacerse virales y en definitiva, agotarse en sus tiendas.

La novedad de Mercadona que está buenísima y lista en 5 minutos

Estos Girasoles de carrillera y puré de patata llegan como parte de la línea de pasta fresca Hacendado, una gama que lleva años ganando adeptos. Son piezas de pasta rellenas de carne de cerdo estofada con puré de patata, una combinación que suena sencilla pero que sorprende por su sabor. En boca, la textura es suave, el relleno cremoso y el toque de la carrillera recuerda a los guisos de toda la vida.

El formato es de 250 gramos y cuesta 2,60 euros, un precio que es bastante razonable teniendo en cuenta que se trata de un plato refrigerado, listo en pocos minutos y con ingredientes que encajan bien entre sí. Además, el envase incluye las dos formas de preparación: cinco minutos en agua hirviendo o dos minutos al microondas. Fácil, limpio y sin complicaciones. Te ahorras comer en un restaurante o en un bar cuando no tienes tiempo, pagas mucho menos y disfrutas de un buen plato de pasta fresca.

Sabor intenso, textura suave

La carrillera de cerdo suele necesitar horas de cocción para conseguir esa textura tierna que la caracteriza, pero aquí Mercadona ha logrado mantener parte de esa esencia en formato exprés. El relleno tiene ese punto meloso, con el puré aportando cremosidad y equilibrio. Es una mezcla que funciona muy bien, sobre todo si se acompaña con algo sencillo: una pizca de mantequilla, un poco de aceite o una salsa ligera.

El sabor es lo bastante potente como para disfrutarlo sin añadir nada más, aunque los más golosos pueden combinarlo con una salsa de setas o incluso de trufa. Es de esas pastas que admiten casi cualquier cosa y siguen quedando bien, lo que explica por qué muchos la consideran una opción todoterreno.

Una comida práctica que encaja en cualquier día

Uno de los grandes aciertos de este lanzamiento es que se adapta a casi cualquier situación. Sirve para una comida rápida entre semana, para una cena improvisada o incluso como base de un plato más elaborado si se le añaden unos ingredientes extra. En cuestión de minutos tienes algo que sabe bien y llena, sin necesidad de complicarse.

La pasta no se rompe al cocerla, mantiene una textura firme y el relleno no se sale, algo que no siempre pasa con este tipo de productos. Además, al conservarse en nevera varios días, se puede tener como fondo de armario para esos momentos en los que uno no sabe qué preparar.

Un nuevo éxito en los lineales de Mercadona

Lo cierto es que Mercadona ha encontrado una fórmula que le funciona: comida rápida, pero con ese toque casero que recuerda a lo de siempre. Estos girasoles de carrillera y puré de patata lo tienen todo para triunfar: sabor, comodidad y un precio ajustado.

No es de extrañar que la publicación de @mercadona.novedades haya acumulado tantos comentarios en poco tiempo. Entre los curiosos que corren a probarla y los que ya la han incluido en su lista fija de la compra, parece claro que esta novedad de Mercadona va a ser de las que arrasarán en las próximas semanas, así que ¿ a qué esperas para probarla?.