La novedad de Mercadona lista para comer: se hace en minutos y está para chuparse los dedos. Si por algo destaca Mercadona es porque siempre ofrece productos de calidad para elaborar las mejores recetas, pero además cuenta también con aquellos que nos facilitan la vida y nos permiten tener un plato completo en cuestión de minutos. Es el caso de la novedad de Mercadona lista para comer en poco tiempo y que además está hecha con un molusco que gusta a todos y además para un plato que seguro que habrás comido en más de un bar o restaurante pero que puedes hacer fácilmente ahora en casa.

Seguro que en alguna ocasión habrás estado de tapas o habrás tomado algún aperitivo en el que los mejillones tigre están sobre la mesa. Este modo de comer los mejillones, con un relleno y rebozado especiales, se convierte en todo un manjar con cada bocado y aunque creas que son algo complicado de hacer, lo cierto es que Mercadona nos lo pone fácil con una novedad que ya está arrasando en sus tiendas. La cadena valenciana tiene ya en sus tiendas la bolsa de Mejillón Tigre, congelado y de su marca blanca Hacendado. Lo único que tienes que hacer entonces es abrir la bolsa, y cocinar los mejillones que te apetezcan en abundante aceite. Los tendrás listos en apenas unos minutos y podrás saborear una delicia que además cuesta 3,5 euros.

La novedad de Mercadona lista para comer

Mercadona, siempre al tanto de las tendencias alimentarias y de las necesidades de sus clientes, ha vuelto a sorprendernos con un producto que se suma a su amplia gama de platos que podemos tener listos en apenas 3 minutos. Esta vez, se trata de una auténtica delicia que promete conquistar los paladares más exigentes en cuestión de minutos. Hablamos del Mejillón Tigre Hacendado Ultracongelado, un aperitivo que destaca tanto por su sabor como por su sencillez en la preparación.

¿Qué es el Mejillón Tigre?

Para los que aún no lo conocen, el Mejillón Tigre es una tapa clásica de la gastronomía española, especialmente popular en regiones costeras. Se trata de una preparación que combina el sabor fresco del mejillón con un relleno sabroso y ligeramente picante, todo envuelto en una crujiente capa de empanado. El resultado es una explosión de texturas y sabores que te hará sentir como si estuvieras en un bar de tapas a la orilla del mar, aunque en realidad estés en la comodidad de tu hogar.

El toque especial de Hacendado

Mercadona ha sabido capturar la esencia de este tradicional aperitivo con su Mejillón Tigre Hacendado Ultracongelado. Este producto viene en un paquete de 400 gramos por tan solo 2,95 €, un precio muy asequible si consideramos la calidad y la comodidad que ofrece.

El paquete contiene mejillones perfectamente empanados, ya listos para ser cocinados. El relleno está hecho a base de mejillón, pimientos, cebolla frita y una mezcla de especias que le da un toque de picante muy característico, pero sin llegar a ser demasiado fuerte, lo que lo hace apto para todos los paladares. El empanado aporta un contraste crujiente que, combinado con el cremoso relleno y el sabor marino del mejillón, hace que cada bocado sea una experiencia deliciosa.

Fácil y rápido de preparar

Uno de los grandes atractivos de este producto es su sencillez en la preparación. No necesitas ser un experto en la cocina ni pasar largas horas frente a los fogones para disfrutar de un buen plato de Mejillones Tigre. Este producto ultracongelado está diseñado para cocinarse directamente, sin necesidad de descongelar previamente, lo que lo convierte en una opción ideal para aquellos momentos en los que el tiempo apremia pero no quieres renunciar a comer bien.

¿Pero cómo se cocinan?. Prepararlos es realmente sencillo. Sólo necesitas una freidora o sartén con abundante aceite caliente. Según las indicaciones del paquete, el proceso toma entre 3 y 4 minutos a una temperatura de 180°C. Simplemente coloca los mejillones congelados en el aceite caliente, fríelos hasta que estén dorados y crujientes, y luego déjalos reposar durante un minuto antes de servirlos. Este pequeño tiempo de espera permite que el relleno se asiente y los sabores se intensifiquen, ofreciendo una textura y un sabor óptimos.

Si prefieres un toque más saludable, puedes optar por prepararlos en una freidora de aire. Solo ajusta el tiempo y la temperatura siguiendo las recomendaciones de tu dispositivo y obtendrás unos mejillones igual de crujientes, pero con menos grasa.

El placer de lo simple

En una época en la que a menudo buscamos lo rápido y cómodo, Mercadona nos demuestra que es posible disfrutar de un plato gourmet sin renunciar a la facilidad. El Mejillón Tigre Hacendado es la prueba de que lo simple también puede ser delicioso, y que no es necesario complicarse para disfrutar de una buena comida. Con un precio asequible, una preparación rápida y un sabor irresistible, este producto es un «must» en tu congelador. Así que la próxima vez que pases por Mercadona, no dudes en echar un paquete de estos mejillones en tu carrito, en sólo unos minutos podrás disfrutar de un bocado que está para chuparse los dedos.