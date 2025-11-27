Ni Madrid ni Valencia: este es el municipio con la mayor caída del precio de la vivienda

El mercado inmobiliario español sigue encareciéndose, con un crecimiento del precio de la vivienda del 15,7% interanual en octubre, según los últimos datos de idealista. El repunte se concentra especialmente en las grandes urbes, sus áreas metropolitanas y los principales destinos turísticos. Aun así, el comportamiento del mercado no es uniforme y algunos municipios destacan por registrar fuertes descensos.

Este es el municipio de Valladolid con mayor bajada en el precio de la vivienda

Entre ellos, uno de los casos más llamativos es el de Mojados (Valladolid), donde la vivienda de segunda mano se ha abaratado un 13% en el último año. Este ajuste sitúa al municipio como la única localidad de Castilla y León incluida entre las diez mayores caídas de precios de toda España.

El retroceso resulta aún más sorprendente si se tiene en cuenta el contexto. Mojados se encuentra a apenas 20 minutos de la capital vallisoletana, cuenta con tejido industrial y disfruta de una ubicación estratégica junto a la A-62. Pese a estas condiciones, que normalmente favorecen la estabilidad de la demanda, su evolución se desvía por completo de la tendencia general del mercado inmobiliario.

Galicia, Andalucía y Extremadura lideran la lista

El ranking de localidades con mayores bajadas de precio está liderado por Torreperogil (Jaén) y Arroyo de la Luz (Cáceres), que registran desplomes del 21% interanual. Justo por detrás se sitúa Allariz (Ourense), con una caída del 16%, mientras que en La Estrada (Pontevedra) el ajuste alcanza el 15%. Otro municipio que figura entre los más afectados es Campoo de Enmedio, en Cantabria, donde los precios han retrocedido un 14% en el último año.

En la lista de mayores descensos también aparece Cotobade (Pontevedra), con un desplome del 14 %. Mojados comparte además la misma caída del 13 % con El Carpio (Córdoba) y con los municipios murcianos de Abarán y Alguazas, todos ellos entre los lugares donde más se ha ajustado el precio de la vivienda en el último año.

El precio de la vivienda ha subido un 40% en España desde la llegada de Sánchez al Gobierno

El precio de la vivienda ha subido un 41% en España desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno en 2018. Concretamente en julio, tan sólo un mes después de la moción de censura que le aupó a la presidencia, el precio medio del metro cuadrado se situaba en 1.376 euros, muy por debajo de los 1.940 euros a los que ascendió el pasado septiembre, según recoge el último informe del Consejo General del Notariado.

Mes tras mes el coste de la vivienda sigue aumentando. Según el documento de los notarios al que ha tenido acceso OKDIARIO, los datos de septiembre reflejan un incremento del precio de los pisos de un 7,8% respecto al mismo periodo de 2024, alcanzando ya los 2.230 euros por metro cuadrado. Un dato que resulta disparatado si se compara con los 1.506 euros que costaba cada metro cuadrado de un piso de segunda mano en 2018. En los últimos siete años el precio medio de un piso se ha incrementado más de un 48%.