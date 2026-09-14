Nerea Garmendia, primera mujer en presidir Mutualia en sus 126 años de historia

La Junta Directiva de Mutualia ha elegido a Nerea Garmendia como nueva presidenta de la mutua y se convierte en la primera mujer que preside esta organización en sus 126 años de historia. En concreto, el nombramiento ya ha sido ratificado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, conforme al procedimiento establecido para las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, según ha informado Mutualia en un comunicado.

Garmendia formaba parte de la Junta Directiva de Mutualia desde enero de 2020, año en el que también asumió la vicepresidencia primera, cargo desde el que ha participado activamente en la gestión y el gobierno de la entidad a través de su comisión ejecutiva.

Así, la nueva presidenta toma el relevo de Urtsa Errazti, que ha presidido Mutualia durante los últimos 25 años y bajo cuyo mandato «la mutua ha consolidado su posición como entidad de referencia en la protección de las personas trabajadoras y las empresas de Euskadi».

Nerea Garmendia forma parte de la Junta Directiva de Mutualia en representación de Plastigaur, empresa familiar guipuzcoana en la que actualmente ejerce como directora financiera.

Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Deusto, ha completado su formación con distintos programas máster en comercio internacional, prevención de riesgos laborales y dirección financiera.

El nuevo Plan Estratégico de Mutualia 2026-2030

Con este nombramiento, Nerea Garmendia se convierte en la primera mujer que preside Mutualia en sus 126 años de historia. Además, encabezará una Comisión Ejecutiva integrada, a falta del nombramiento de una nueva vicepresidencia, únicamente por mujeres, un hecho que refleja la evolución de la entidad y su compromiso con la igualdad de oportunidades en los órganos de gobierno.

La llegada de Garmendia a la presidencia coincide con el inicio del nuevo Plan Estratégico de Mutualia 2026-2030, que marcará las prioridades de la mutua durante los próximos cinco años.

Mutualia ha indicado que la nueva presidenta asume así el liderazgo de la entidad en un momento clave, en el que además el sector «atraviesa problemas complejos, como el incremento de la incapacidad temporal por contingencias comunes o la escasez de profesionales».