La empresa de nutrición y dietética Naturhouse, ha cerrado el primer semestre de 2025 con un beneficio neto de 6,19 millones de euros, resultado que implica un aumento del 6,2% con respecto al mismo periodo del año anterior, cuando alcanzó unas ganancias de 5,82 millones de euros.

Respecto a la política de dividendos, la Compañía abonará el próximo 24 de octubre, un nuevo dividendo de 6 millones de euros brutos contra reservas de libre disposición, que sumado al dividendo ya distribuido el pasado mes de julio a cuenta del ejercicio 2025, suman un dividendo distribuido de 12 millones de euros, lo que supone una rentabilidad del 10% y consolida el compromiso con la generación de valor para los accionistas mediante una política recurrente de repartos de dividendos.

El Presidente de la compañía, Félix Revuelta, sigue elevando el control sobre el capital de la Compañía, hasta el 78,64%. Tras las últimas adquisiciones en el mercado posee una participación total de 47.188.376 acciones de Naturhouse, que controla a través de las Sociedades Kiluva SA (72,60%) y Ferev Uno Strategic Plans (6,04%).

Igualmente, la Compañía posee 50.520 acciones propias, que representan el 0,084% del capital social. La cifra de negocio de la Compañía en el semestre alcanzó 26,4 millones de euros, lo que supone una caída de un 5,8% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, como resultado de la política de optimización en la gestión de la red de franquicias y tiendas propias, focalizado en la rentabilidad de las mismas.

El margen de Ebitda en este primer semestre fue del 35%, mientras que el año pasado en el mismo periodo fue del 33,5%. Al cierre del primer semestre de 2025, Naturhouse cuenta con presencia activa en 29 países, a través de una red de 1.295 centros, siendo sus mercados mas relevantes España, Francia, Italia y Polonia.

Es la única Compañía de alimentos dietéticos que participa en todas las cadenas de valor, desde el desarrollo y la fabricación de sus productos, hasta la comercialización y asesoramiento al cliente.

Sobre Naturhouse

Naturhouse es un grupo empresarial español que cotiza en la bolsa española, perteneciente al sector de la dietética y nutrición, con un modelo de negocio propio y diferenciado, basado en el «Método Naturhouse».

Este método combina la venta de complementos alimenticios con el asesoramiento y seguimiento personalizado gratuito por parte de un especialista titulado. Desde la apertura de su primer centro en Vitoria en 1992, Naturhouse ha asesorado a más de 6,5 millones de personas.

La compañía, que actualmente está presente en 29 países y 1.306 centros, tanto propios como franquiciados. Naturhouse es la única empresa de alimentos dietéticos que participa en toda la cadena de valor, desde el desarrollo y fabricación de los productos, a la comercialización y asesoramiento al cliente.

Esta característica, unida a un negocio con bajos requerimientos de inversión y atractivos retornos para el franquiciado, ha hecho a la compañía merecedora de numerosos premios. Durante nueve años consecutivos ha sido elegida una de las 100 mejores franquicias del mundo por Franchise Direct.