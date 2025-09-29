El consejo de administración de Naturhouse Health ha aprobado este lunes, 29 de septiembre, la distribución de un dividendo de seis millones de euros brutos con cargo a reservas de libre disposición, lo que implica una distribución de 0,10 euros brutos por acción, según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, la compañía ha avanzado que el pago de este dividendo se efectuará el próximo 24 de octubre. Así, la fecha límite para contratar títulos que den derecho a percibirlo será el 21 de octubre, siendo el día 22 el ex-date.

Por otra parte, el órgano rector también ha acordado reestructurar sus comisiones delegadas tras el fallecimiento el pasado 17 de septiembre de José María Castellano Ríos, quien fuera consejero delegado de Inditex y presidente de Novagalicia Banco, y también consejero independiente de Naturhouse.

De esta forma, la firma presidida por Félix Revuelta ha decidido no cubrir «en estos momentos» la vacante de Castellano, sin perjuicio de la posibilidad de hacer uso en el futuro de la posibilidad de nombramiento por cooptación.

Sin embargo, se ha designado consejero independiente a Rafael Moreno Barquero, hasta ahora calificado como consejero dominical, visto que en la actualidad no tiene la vinculación con Kiluva, S.A. (sociedad matriz de Naturhouse con una participación del 72,60%), así como presidente de la comisión de auditoría y consejero coordinador.

Sobre la compañía

Naturhouse es un grupo empresarial español que cotiza en la bolsa española, dedicado al sector de la dietética y nutrición, con un modelo de negocio propio y diferenciado, basado en el Método Naturhouse.

Este método une la venta de complementos alimenticios con el asesoramiento y seguimiento personalizado gratuito por parte de un especialista titulado. Desde la apertura de su primer centro en Vitoria en 1992, la firma ha asesorado a más de 6.500.000 de personas.

Igualmente, la empresa anunció el pasado 20 de mayo su entrada en el mercado de Georgia, marcando un hito significativo en su estrategia de crecimiento global.