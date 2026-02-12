La Delegación del Gobierno envió una carta formal a los agricultores que organizaron la protesta del miércoles tan sólo un día antes, en la que les informaba que 1.000 de los 1.500 tractores que iban a entrar en Madrid debían quedarse fuera de la capital, según ha podido saber OKDIARIO a través de fuentes de las organizaciones agrarias. Además, los manifestantes pretendían colocar un escenario, pero la misiva también lo impidió.

Sin embargo, tanto el recorrido como el resto de particularidades de la protesta de agricultores se habían acordado con el Gobierno semanas antes. Por tanto, el cambio fue de última hora y contradiciendo lo que se había pactado previamente, generando un perjuicio entre los organizadores y los tractoristas que tenían previsto entrar en Madrid.

Tras ello, tan sólo 500 vehículos agrarios pudieron acceder a la ciudad, algo que fue suficiente para generar el impacto deseado por parte de Unión de Uniones y Unaspi, las principales asociaciones organizadoras. De hecho, Luis Cortés, coordinador estatal de la primera de ellas, mostró su satisfacción con el resultado, advirtiendo también que están dispuestos a repetirlo si la situación no mejora.

Con todo, el envío de esta carta a última hora no es el único desplante que el Gobierno ha hecho a los agricultores. De hecho, Cortés aprovechó la manifestación para recordarle al Ministro de Agricultura, Luis Planas, que había incumplido con lo acordado con su asociación.

En concreto, el miembro del Ejecutivo de Sánchez firmó un pacto con la organización en la que se comprometía a defender sus intereses en el acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y Mercosur. Algo que, según consideran los trabajadores del campo, no se ha cumplido.

Los agricultores contra el Gobierno

«Vamos a ir al Ministerio de Agricultura para decirle a Luis Planas dos cosas. La primera, que se equivoca; y la segunda, que conmigo personalmente firmó un acuerdo hace dos años que está incumpliendo, y los acuerdos con Unión de Uniones son para cumplirlos», declaró Cortés durante la jornada del miércoles.

«Eso que lo tenga clarísimo. Si no conseguimos que modifiquen su postura en los próximos días, los tractores volverán a recorrer las calles de Madrid, porque no estamos dispuestos a arruinarnos. Daos cuenta de que estamos hablando de una reforma de la política agraria hasta el 2035. Y estamos hablando de un acuerdo con Mercosur que durará de por vida. Por lo tanto, nos jugamos mucho los agricultores y los ganaderos. Nos jugamos mucho», lamentó el representante agrario.

De hecho, Luis Planas no se encontraba en Madrid durante la tractorada que ha paralizado la capital. Cortés ha asegurado que este comportamiento es habitual en el ministro, que estaría tratando de evitar las protestas de los agricultores.

Por otro lado, la organización considera que la actitud que están teniendo los principales partidos de España en el acuerdo con Mercosur no está siendo la correcta. Consideran que deberían haber votado a favor de su revisión por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Además, tampoco valoran positivamente la aprobación de las salvaguardias en el Parlamento Europeo, pues consideran que no se van a cumplir como en otras ocasiones similares. En ese sentido, su posición es similar a la que ha tomado Vox, que votó el pasado martes en contra de estas medidas de protección.