Desde que Pedro Sánchez entró a gobernar España, el sector eólico está viviendo una de sus etapas más lentas a nivel burocrático y con menos creación de empleo desde la etapa 2012-2017. El sector ha denunciado este problema muchos años, pero desde los últimos ocho se ha hecho mucho más visible.

El sector eólico crea mucho volumen de empleo a nivel nacional; desde la Asociación Empresarial Eólica señalan que este campo ha creado más de 40.000 puestos de trabajo: «Crea cinco veces más empleo que las tecnologías convencionales, y con un incremento anual de empleo del 15%», señala el Director Técnico de la AEE, Juan de Dios López.

Según la AEE, señala que si se alcanzan los objetivos de nueva potencia eólica marina establecidos para 2050, el número de empleos anuales para el periodo 2025-2050 crecerá paulatinamente y oscilará entre los 7.500 empleos anuales durante el período 2025-2030 hasta los 17.500 en el periodo 2045-2050. La capacidad de creación de empleo de este sector se debe principalmente a que es un campo intensivo en empleo industrial. Además, crea cinco veces más empleo que las tecnologías convencionales.

El sector vivió un parón entre 2012 y 2017 en las nuevas instalaciones debido a los cambios regulatorios, como el fin de primas y los recortes, llevados a cabo tras la crisis económica vivida en España. En 2018, el sector vive una recuperación donde se presenta un número notable de proyectos y el planteamiento del objetivo de la transición energética, pero la burocracia instaurada desde la llegada de Pedro Sánchez al sistema administrativo se satura.

Según denuncia la Asociación Empresarial Eólica (AEE), la lentitud burocrática se debe principalmente a que existe una evidente falta de coordinación entre el Estado, las autonomías y los organismos. Además, denuncian que los procesos para ejecutar los procesos de la creación de un parque eólico son «muy largos y poco homogéneos».

Desde Europa se han potenciado los sectores de las energías renovables, lo que ha provocado que se presente un mayor número de estos para crear parques eólicos, lo que ha provocado el colapso del sistema y aparece el conocido «cuello de botella».

Según el estudio macroeconómico del sector presentado en 2026, actualmente hay más de 17.000 MW de proyectos eólicos en España que no han conseguido avanzar o han sido abandonados desde 2018. Una cuestión que equivale a unos 375 parques eólicos afectados por la lenta burocracia y este sistema deficiente.

Burocracia lenta y pérdida de empleo

El problema de estos proyectos es que no han obtenido la Declaración de Impacto Ambiental Favorable, lo que deja a estos parques sin la licencia necesaria para comenzar con su construcción. Además, los proyectos se renuncian debido a que las empresas se estancan en largos años de trámites y lenta burocracia.

Los principales motivos de que las empresas abandonen llevar a cabo estos proyectos son que las condiciones administrativas y económicas cambian, ya no son rentables y, como se menciona anteriormente, el proceso se alarga demasiado. Estos abandonos han aumentado desde 2018; se han abandonado 375 proyectos. Hay que destacar, que estos parques no han sido construidos o cerrados. Así, la pérdida basada en la construcción de estos parques eólicos se traduce en que España pierde 17 GW de potencia.

El caso más destacado se halla en Castilla y León, donde se encuentra el mayor número de instalaciones proyectadas, pero estas no superan la tramitación debido a los frecuentes rechazos ambientales y la lenta burocracia que provoca el abandono del proyecto.