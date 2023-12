El último enfado de la plantilla del Barcelona con Xavi

El ambiente que se respira en el Barcelona en las últimas semanas no es nada bueno. La sonrojante derrota de este domingo en Montjuic ante el Girona ha despertado el enfado de Joan Laporta y toda su cúpula directiva con el equipo y más en concreto con Xavi Hernández. Ahora, a este delicado momento entre el técnico español y el máximo dirigente culé se le une a la sorpresa de algunos jugadores «de peso» con el entrenador egarense por el gran número de días libres que está teniendo la plantilla.

Fue la temporada pasada cuando se hizo público algunos de los retos que aplicó a la plantilla en forma de incentivo donde premiaba a los futbolistas con días libres en base a resultados en los entrenamientos. La temporada pasada, que ganaron dos títulos (Liga y Supercopa de España) no trascendió ningún enfado por parte de sus jugadores por este motivo. Pero ahora, que el equipo se encuentra a siete puntos del liderato y con la sensación de que cada partido es una ‘final’, las cosas no parecen estar gustando de la misma manera.

Pero estos días han sido ‘moviditos’ en can Barça. La derrota ante el Girona no gustó nada y además, el sentir de Xavi Hernández tras el encuentro no casa con la de Joan Laporta y Deco. Pues desde varios medios catalanes han informado que el presidente azulgrana no consideró, como sí hizo Xavi, que el equipo jugara mejor que sus vecinos en Montjuic. Cabe destacar que el partido finalizó con un resultado de 2-4 a favor de los gerundenses.

Según ha informado la cadena SER en el programa Què T’hi Jugues, el vestuario azulgrana y algunos jugadores importantes están sorprendidos con Xavi Hernández por todos los días festivos que le está dando a la plantilla en un momento en el que el equipo no está obteniendo los resultados deseados.

Convocatoria convulsa

A todo esto -que no es poco- se la une a su vez la convulsa y extraña convocatoria para el partido de este miércoles ante el Amberes. Y es que el Barcelona anunció la lista este lunes con las ausencias de De Jong (por un proceso febril) y Gündogan, Araujo y Lewandowski, por descanso. Un día antes de viajar a Bélgica, el club azulgrana ya anunciaba los convocados para este último partido ante el Amberes.

Pero la sorpresa llegó a pocos minutos de dar comienzo el viaje dirección Bruselas cuando el Barcelona anunciaba una nueva lista con la inclusión de Gündogan, Araujo y Lewandowski, que inicialmente se quedaban en casa. Fue RAC1 el que ha informado que fue una recomendación de Deco, a través de Laporta, para que estos tres futbolistas viajaran con el resto de sus compañeros.

Fue el propio Xavi el que quiso explicar esta decisión en rueda de prensa este martes: «Que jueguen o no decidiremos mañana. Ha sido por el itinerario. Para estar más tiempo con el grupo. Lo hemos consensuado con los jugadores para hacer piña. Ver vídeos, charlas. Es bueno que la gente esté implicada. Al final hacemos otra noche aquí también. Creo que a estas alturas, clasificados, es buen momento para dar oportunidades a jóvenes o los que han tenido menos minutos. Decidiremos mañana con las sensaciones. Lo normal y lógico es que hagamos cambios».