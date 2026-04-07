Giro en la industria militar: Irán acaba con el GPS americano y ahora guía sus misiles con un sistema que los hace invisibles

La tecnología pesa cada vez más en los conflictos actuales, hasta el punto de que los sistemas de navegación pueden marcar la diferencia en una operación. En ese contexto, Irán ha tomado una decisión que cambia su forma de operar: dejar de depender del GPS, el sistema desarrollado por Estados Unidos, y apostar por una alternativa que le permita moverse con más margen y menos exposición. Pero no estamos hablando tan sólo de un cambio técnico ya que se trata de algo que afecta directamente a cómo se guían misiles y drones, y llega en un momento en el que la guerra electrónica tiene un papel cada vez más evidente. También introduce un matiz geopolítico claro en una región donde cualquier movimiento de este tipo se observa con lupa.

En Oriente Medio, los conflictos llevan tiempo alejándose de los esquemas más tradicionales. Ya no todo pasa por el despliegue militar clásico. Cada vez tiene más peso lo que ocurre en el plano tecnológico, especialmente en lo relacionado con comunicaciones y navegación. Ahí es donde entra el GPS, un sistema que durante años ha sido prácticamente la referencia global. Pero también tiene un problema evidente: depende de Estados Unidos. Y eso, en determinados escenarios, puede convertirse en una debilidad más que en una ventaja. De este modo, y durante los episodios recientes de tensión, las interferencias en la señal han puesto sobre la mesa esa vulnerabilidad, ya que si sistema falla o se ve alterado, todo lo que depende de él empieza a tambalearse. Con este contexto, la alternativa elegida por Irán es el sistema chino BeiDou, una red de satélites que lleva años creciendo y que ya tiene cobertura global. Y no se trata de algo experimental, sino una infraestructura que se utiliza a gran escala.

Con este cambio, Teherán busca algo bastante concreto: no depender de un sistema que pueda ser manipulado desde fuera. Es una cuestión de control, pero también de operatividad en situaciones complejas. Además, según apuntan distintos analistas, BeiDou ofrece mayor resistencia frente a interferencias. Esto incluye tanto el bloqueo de señal como la suplantación, dos técnicas habituales en entornos de guerra electrónica. Dicho de forma sencilla, el sistema sigue funcionando incluso cuando otros fallan.

Irán acaba con el GPS americano

Uno de los puntos clave del sistema BeiDou que ahora utiliza Irán está en la precisión. Los sistemas de navegación por satélite son fundamentales para guiar armamento, y cualquier mejora en este campo tiene impacto directo. Con el sistema chino, Irán intenta reducir ese margen de error y, al mismo tiempo, proteger sus sistemas frente a posibles interferencias externas. No se trata sólo de afinar el objetivo, sino de asegurarse de que el sistema responde cuando tiene que hacerlo. Por eso se habla, en algunos casos, de una especie de invisibilidad. No porque los misiles no se vean, sino porque el sistema que los guía resulta más difícil de alterar desde fuera.

Pero más allá de lo técnico, hay una lectura evidente. Abandonar el GPS implica reducir la dependencia de una infraestructura vinculada a Estados Unidos y acercarse a otra ligada a China. Este movimiento encaja con la relación que Irán mantiene desde hace años con China y Rusia, especialmente en ámbitos como la defensa o la tecnología. No es algo improvisado sino que viene de lejos y de hecho, ya en la última década se habían dado pasos para integrar sistemas alternativos y reducir esa dependencia. Lo que ocurre ahora es que ese proceso se consolida y más ahora que ambos países, Estados Unidos (junto a Israel) e Irán están en pleno conflicto bélico.

Un cambio que no se queda sólo en lo militar

Aunque el foco está en misiles y drones, el impacto va más allá. Los sistemas de navegación por satélite también se utilizan en transporte, logística o agricultura, entre otros sectores. Eso significa que el cambio no afecta sólo al ámbito militar y a la guerra que ahora se lleva a cabo, sino a toda una red de servicios que dependen de la localización y la sincronización. En este sentido, la decisión responde a una lógica más amplia, que es la de evitar interrupciones, reducir riesgos y tener más control sobre infraestructuras críticas.

Todo esto encaja en una tendencia que se viene repitiendo en los últimos años. Los conflictos ya no se juegan solo sobre el terreno, sino también en el espacio digital y tecnológico. Controlar una señal, interferir una red o proteger un sistema puede ser tan decisivo como cualquier otro elemento militar. Y por eso cada vez más países buscan alternativas propias o alianzas que les permitan depender menos de terceros. El paso dado por Irán va en esa dirección y no es un cambio aislado, sino parte de un movimiento más amplio que está redefiniendo cómo se entienden los conflictos en la actualidad.