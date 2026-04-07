Relacionan a la hija mayor de Joaquín con un futbolista del Betis sospechosamente ‘apartado’ del equipo

Las redes sociales arden. Daniela Sánchez, hija mayor de Joaquín, está siendo relacionada con un jugador del Real Betis que curiosamente ha estado apartado del equipo durante las últimas semanas. Los rumores son cada vez mayores en las redes sociales, aunque ellos no han confirmado nada. En el entorno del club verdiblanco no se habla de otra cosa, y ambos han lanzado mensajes en sus perfiles, sin hablar directamente del tema pero sí dando a entender algo.

La actualidad del Real Betis se ha visto sacudida en los últimos días por esta historia que mezcla lo deportivo con lo personal y que tiene como protagonistas a la familia de Joaquín Sánchez y al futbolista colombiano Nelson Deossa. Todo surge a raíz de una información que apunta a una posible relación sentimental entre la hija mayor del ex jugador y ahora dirigente verdiblanco y el centrocampista sudamericano, una situación que ha generado un notable revuelo mediático en torno al club sevillano.

La noticia ha cobrado fuerza especialmente por el contexto en el que se produce. Joaquín, leyenda viva del Betis y actualmente vinculado a la entidad en funciones institucionales, siempre ha sido una figura muy respetada dentro del club. Por ello, cualquier asunto que afecte a su entorno familiar adquiere una dimensión especial, y también porque sus hijas son muy conocidas tras su paso por varios programas junto a su padre y su madre. Según las informaciones que han trascendido, Daniela tendría más que una simple amistad con Deossa, aunque nadie lo ha confirmado.

¿Entonces Nelson Deossa lleva 4 partidos consecutivos sin jugar en Betis porque se comió a la hija mayor de Joaquín? Más razones para convocarlo a la selección Colombia. pic.twitter.com/O3ZXKvP4tD — The League + 🏆🌎 (@LeagueOfi) April 6, 2026

Deossa, apartado del Betis

Más allá del componente sentimental, la historia ha ganado relevancia por sus posibles consecuencias deportivas. En las últimas semanas, Nelson Deossa ha desaparecido prácticamente de las alineaciones del Betis, encadenando varios partidos sin minutos a pesar de no estar lesionado. Esta situación ha sorprendido tanto a aficionados como a analistas, ya que el colombiano había contado con participación regular anteriormente. Su repentina ausencia ha dado pie a múltiples interpretaciones, entre ellas la posibilidad de que existan motivos extradeportivos.

En este sentido, una de las versiones que circulan en el entorno del club apunta precisamente a esa supuesta relación con la hija de Joaquín como detonante de un posible malestar interno. Aunque no hay confirmación oficial por parte del Betis ni de los protagonistas implicados, algunos medios sugieren que esta situación podría haber influido en la decisión del cuerpo técnico de apartar al jugador de la dinámica habitual del equipo.

Pero Nelson Deossa ha salido al paso de los rumores y ha compartido un vídeo que comentaba «que hablen bien o que hablen mal, pero que hablen de uno. Eso es buena fama», añadiendo un mensaje tan sencillo como claro. «Cualquier cosa hablan ya», haciendo referencia a todos esos comentarios vertidos en las redes sociales. Y Daniela Sánchez ha compartido un post que dice lo siguiente: «La gente no sabe que hacer con su vida, pero con la tuya lo tienen todo muy claro».