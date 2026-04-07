Becas MEC 2026-2027: requisitios, cómo solicitarlas, plazos y cuantías
El Ministerio va a entregar más de 2.500 millones de euros en ayudas
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Hoy martes 7 de abril se ha puesto en marcha el plazo para solicitar las Becas MEC 2026/2027. Desde el Ministerio de Educación y Formación Profesional otorgan una inversión histórica en forma de ayuda a los estudiantes españoles. Desde los años previos a la pandemia, el presupuesto de las Becas MEC ha aumentado en más de 1.000 millones de euros.
Según las previsiones hechas desde el Ministerio, casi un millón de estudiantes se beneficiarán de los más de 2.500 millones otorgados en ayudas.
Plazos para solicitar las becas MEC
El plazo para solicitar las becas MEC va desde hoy martes 7 de abril a las 8:00 de la mañana hasta el 18 de mayo de 2026.
Cómo solicitar las becas MEC 2026-2027
Para solicitar las becas MEC hay que rellenar un formulario desde la sede electrónica del Ministerio de Educación dentro del plazo correspondiente. Una vez enviado desde el Ministerio, se comprobarán los requisitos y se procederá al pago de la cuantía correspondiente.
Requisitos para solicitar las becas MEC
Los requisitos para solicitar las becas se dividen entre económicos y académicos.
Requisitos académicos
- Una nota superior o igual a los 5.00 puntos en primero de Bachillerato.
- Estar matriculado en el primer curso de Formación Profesional de Ciclo Medio y Ciclo Formativo.
- Una nota superior o igual a los 5.00 puntos en el segundo curso de Bachillerato, una nota final superior o igual a los 5.00 de Formación Profesional o un 5.00 en la prueba de acceso a FP.
Becas MEC para grado
- Una nota superior o igual a los 5.00 puntos en la EBAU o prueba de acceso a la universidad.
- A partir del segundo curso, superar el 65% de los créditos en Enseñanzas Técnicas y de Ciencias.
- A partir del segundo curso, superar el 80% de los créditos en Ciencias de la Salud.
- A partir del segundo curso, superar el 90% de los créditos en Ciencias Sociales y Jurídicas y de Artes y Humanidades.
Becas MEC para máster
- Tener una nota igual o superior a 5.00 puntos en estudios previos de acceso al máster.
- Tener una nota igual o superior a 5.00 puntos en segundos cursos y posteriores del máster.
Requisitos económicos
Para obtener la beca MEC, el Ministerio tiene en cuenta el estado económico familiar del solicitante. Para ello se establecen 3 límites de renta distintos y, si la familia supera los 3, el solicitante no obtiene la beca.
Cuantía de las becas
- Cantidad establecida por la renta de la persona solicitante: 1.700 euros.
- Cantidad establecida según el lugar de vivienda de la persona solicitante: 2.700 euros.
- Cantidad por la beca básica: 300 euros.
- Cantidades divididas según méritos académicos: entre 50 y 125 euros.
- Cantidad variable: importe mínimo de 60 euros.
Novedades de las becas MEC 2026-2027
Las becas MEC 2026/2027 presentan ciertas variaciones con respecto a años anteriores.
- Se han actualizado los umbrales de patrimonio en un 10%.
- A los estudiantes de Ceuta y Melilla que tengan que desplazarse a la península para estudiar se les doblará la ayuda.
- Los estudiantes de universidad y enseñanzas artísticas con matrícula parcial (entre 48 y 59 créditos) podrán recibir las cuantías ligadas a la renta y residencia, siempre que cumplan con el resto de los requisitos.
- Los estudiantes de universidad o enseñanzas artísticas con una discapacidad de entre el 25% y el 64% tendrán requisitos académicos más flexibles. Para ellos, se considerará matrícula completa con solo 45 créditos, en lugar de los 60 habituales, facilitando así el acceso a la beca.
Temas:
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