Becas MEC 2026-2027: requisitios, cómo solicitarlas, plazos y cuantías

Hoy martes 7 de abril se ha puesto en marcha el plazo para solicitar las Becas MEC 2026/2027. Desde el Ministerio de Educación y Formación Profesional otorgan una inversión histórica en forma de ayuda a los estudiantes españoles. Desde los años previos a la pandemia, el presupuesto de las Becas MEC ha aumentado en más de 1.000 millones de euros.

Según las previsiones hechas desde el Ministerio, casi un millón de estudiantes se beneficiarán de los más de 2.500 millones otorgados en ayudas.

Plazos para solicitar las becas MEC

El plazo para solicitar las becas MEC va desde hoy martes 7 de abril a las 8:00 de la mañana hasta el 18 de mayo de 2026.

Cómo solicitar las becas MEC 2026-2027

Para solicitar las becas MEC hay que rellenar un formulario desde la sede electrónica del Ministerio de Educación dentro del plazo correspondiente. Una vez enviado desde el Ministerio, se comprobarán los requisitos y se procederá al pago de la cuantía correspondiente.

Requisitos para solicitar las becas MEC

Los requisitos para solicitar las becas se dividen entre económicos y académicos.

Requisitos académicos

Una nota superior o igual a los 5.00 puntos en primero de Bachillerato .

. Estar matriculado en el primer curso de F ormación Profesional de Ciclo Medio y Ciclo Formativo .

. Una nota superior o igual a los 5.00 puntos en el segundo curso de Bachillerato, una nota final superior o igual a los 5.00 de Formación Profesional o un 5.00 en la prueba de acceso a FP.

Becas MEC para grado

Una nota superior o igual a los 5.00 puntos en la EBAU o prueba de acceso a la universidad .

. A partir del segundo curso, superar el 65% de los créditos en Enseñanzas Técnicas y de Ciencias .

. A partir del segundo curso, superar el 80% de los créditos en Ciencias de la Salud .

. A partir del segundo curso, superar el 90% de los créditos en Ciencias Sociales y Jurídicas y de Artes y Humanidades.

Becas MEC para máster

Tener una nota igual o superior a 5.00 puntos en estudios previos de acceso al máster .

. Tener una nota igual o superior a 5.00 puntos en segundos cursos y posteriores del máster.

Requisitos económicos

Para obtener la beca MEC, el Ministerio tiene en cuenta el estado económico familiar del solicitante. Para ello se establecen 3 límites de renta distintos y, si la familia supera los 3, el solicitante no obtiene la beca.

Cuantía de las becas

Cantidad establecida por la renta de la persona solicitante: 1.700 euros .

. Cantidad establecida según el lugar de vivienda de la persona solicitante: 2.700 euros .

. Cantidad por la beca básica: 300 euros .

. Cantidades divididas según méritos académicos: entre 50 y 125 euros.

Cantidad variable: importe mínimo de 60 euros.

Novedades de las becas MEC 2026-2027

Las becas MEC 2026/2027 presentan ciertas variaciones con respecto a años anteriores.