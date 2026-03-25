Fundación Telefónica destina 12 millones a becas para 150 jóvenes hasta 2028

50 becas anuales dotadas con un máximo de hasta 80.000 euros cada una, así es el nuevo programa de becas de Fundación Telefónica lanzado recientemente. En concreto, son unas ayudas que están dirigidas a estudiantes de máster y doctorado para especializarse en áreas tecnológicas clave como Inteligencia Artificial (IA), machine learning, ciencia de datos y ciberseguridad, física aplicada y tecnologías cuánticas, entre otras.

El programa ha sido presentado por el presidente ejecutivo de Telefónica, Marc Murtra, y el presidente de Fundación Telefónica, Enrique Goñi en el Espacio Fundación Telefónica, hace apenas unos días. La inversión prevista de 12 millones de euros durante los próximos tres años, financiará un total de 150 becas especializadas en tecnología y nace con un objetivo explícito de capitalización de talento.

Capitalización del talento

Las personas beneficiarias, por su parte, se comprometen, en el caso de que se eduquen en instituciones extranjeras, a regresar a España tras su formación para aplicar el conocimiento adquirido en empresas, universidades, centros tecnológicos o emprendimientos de alto impacto. La iniciativa garantiza, por tanto, que haya un retorno real para el país, fortaleciendo el tejido empresarial y científico español.

«En Europa nos faltan dos elementos fundamentales. El primero de ellos es contar con grandes compañías con escala, capaces de invertir y dedicar recursos a desarrollar productos tecnológicos, asumir riesgos y, en ocasiones, equivocarse como parte del proceso de innovación. El segundo es disponer de un número amplio de ingenieros, como metáfora de perfiles técnicos, que impulsen esa capacidad de desarrollo», ha señalado Murtra.

Es por ello, argumenta el directivo de Telefónica, que este programa de becas está llamado a ser un eje esencial para las «personas con talento, potencial y una clara cultura del esfuerzo».

De este modo, ha añadido, «queremos contribuir a que puedan desarrollar sus capacidades y, al mismo tiempo, aportar a Europa ese conocimiento técnico que no siempre surge de forma intuitiva. El objetivo final es claro: construir más tecnología en Europa».

Construir más tecnología en Europa

Por su parte, Goñi ha destacado que estas becas «están alineadas con las prioridades de autonomía estratégica, soberanía digital y competitividad industrial, y lo hace con la ambición de que España se convierta en exportador de conocimiento y creador de tecnología propia».

A través de estas becas, Fundación Telefónica impulsa el desarrollo de la sociedad en el ámbito tecnológico, fomenta la conexión entre el mundo académico y la industria y acompaña a los profesionales para ampliar y mejorar sus oportunidades laborales. «Estas becas no sólo financian estudios también financian soberanía tecnológica», exponen desde Fundación Telefónica.

Las becas en detalle

Las 50 becas de Fundación Telefónica están dotadas con una aportación máxima de hasta 80.000 euros cada una, y se dirigen a estudiantes de máster y doctorado para formarse en áreas de especial impacto en la agenda europea: IA y machine learning; Ingeniería Informática y Computación Avanzada; Ciencia de Datos y Ciberseguridad; Robótica y Automatización; Física Aplicada y Tecnologías Cuánticas; Biotecnología e Ingeniería Biomédica; Nanotecnología y Materiales Avanzados y Redes Avanzadas.

Las becas se podrán cursar tanto en universidades y centros tecnológicos españoles como internacionales de máxima excelencia. Y las personas beneficiarias del mismo contarán con el acompañamiento de perfiles de primer nivel en el ámbito en el que estén desarrollando dicha especialización.

Además, en su compromiso con la reducción de la brecha digital de género, Fundación Telefónica ha establecido el objetivo de que al menos el 30% de las becas se destinarán a mujeres. Mediante mecanismos de evaluación y selección alineados con los estándares europeos, eliminará sesgos y favorecerá la igualdad de oportunidades en los campos tecnológicos avanzados.

Impulsar la igualdad de oportunidades de formación

Con esta iniciativa, Fundación Telefónica fortalece su posicionamiento como actor de relevancia en el impulso de oportunidades de formación para que las personas, sea cual sea su momento vital, puedan valerse de la tecnología para crecer y desarrollarse personal y profesionalmente.

En los últimos cuatro años, mediante proyectos como Profuturo y campus 42, Fundación Telefónica ha destinado alrededor de 64 millones de euros para promover oportunidades de aprendizaje. Fruto de esa inversión, más de 15 millones de niños de entornos vulnerables han potenciado sus competencias digitales y cerca de 25.000 personas en España han podido aprender programación para mejorar sus posibilidades de empleo en el mercado digital.

El programa de becas tecnológicas, que se pone en marcha ahora, refuerza su compromiso con el impulso del desarrollo de perfiles profesionales tecnológicos, la excelencia académica y el posicionamiento de España como referente en competitividad, soberanía digital y creación de tecnología alineada con los valores europeos.