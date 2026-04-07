Colas kilométricas en Mercadona por la novedad sana que ya está agotada: los nutricionistas coinciden en que es lo mejor

Cada vez es más habitual ver cómo cambian los hábitos de compra en el supermercado y es que ya no se busca sólo algo rápido o barato, también se mira más qué llevan los productos de alimentación y cómo encajan en el día a día. Y en ese punto, los congelados han empezado a ganar terreno con propuestas algo distintas a las de siempre, destacando una novedad sana de Mercadona que en cuanto conozcas seguro que vas a querer probar.
En Mercadona saben bien lo mucho que suelen gastar los productos que están buenos pero que además aportan algo que sea sorprendente y que encima sea sano. Y entre sus muchas opciones, ha aparecido una de esas novedades que no pasan desapercibidas. Se trata de un sorbete de açaí con sabor guaraná que, poco a poco, ha ido ganando presencia en los congeladores de muchos hogares. No es el típico helado de siempre y eso se nota desde el primer momento. Detrás hay una mezcla que llama la atención por lo que representa y por cómo se puede consumir.
Mercadona ha incorporado a su gama de congelados el sorbete de açaí Hacendado sabor guaraná, un producto que se aleja bastante de los helados más tradicionales. Se presenta en un bote de 220 ml con un precio de 2,90 euros, lo que lo sitúa en una opción accesible dentro de este tipo de productos que, hasta hace poco, no eran tan fáciles de encontrar en supermercados generalistas. El açaí, una fruta que procede de la zona amazónica, se ha ido colando poco a poco en la alimentación cotidiana. Suele verse en bols o batidos, pero aquí aparece en formato sorbete, lo que cambia bastante la forma de consumirlo.
Por qué el açaí se ha puesto tan de moda
No es algo que haya pasado de un día para otro. El açaí lleva años ganando presencia, sobre todo en entornos donde se habla de alimentación equilibrada. Se asocia a recetas más ligeras y a ese tipo de preparaciones que suelen verse en redes sociales o cafeterías especializadas. Pero poco a poco ha dejado de ser algo puntual para convertirse en un ingrediente más habitual. En este caso, Mercadona lo combina con el sabor guaraná, que aporta un punto distinto. No es el dulzor clásico de otros helados, tiene algo más de intensidad y eso también influye en que no resulte tan pesado.
Propiedades del açaí y el guaraná
El açaí lleva tiempo asociado a una alimentación más equilibrada. Es conocido por su contenido en antioxidantes y por formar parte de recetas que suelen vincularse con hábitos saludables. Y en cuanto al guaraná, ya hemos dicho que aporta ese toque más intenso y ligeramente diferente. Es un ingrediente habitual en bebidas energéticas por su contenido en compuestos estimulantes, aunque en este caso se utiliza más como sabor que como aporte funcional directo. La combinación de ambos hace que no sea el típico helado dulce sin más, sino un producto que, al menos en percepción, se acerca más a otras opciones que suelen verse en smoothies o bowls.
Un formato pensado para el día a día
Una de las claves de este producto está en cómo se consume. No hace falta preparar nada ni mezclar ingredientes. Es abrir el envase y listo. Eso lo convierte en una opción bastante práctica para quienes buscan algo rápido sin tener que complicarse. Además, al tratarse de un sorbete, la textura es más ligera que la de un helado cremoso, algo que muchas personas valoran. Encaja bien como postre, pero también en otros momentos. Por ejemplo, cuando apetece algo frío sin que resulte demasiado pesado o directamente no quieres un helado si tenemos en cuenta que estos suelen tener una base más grasa.
De este modo este tipo de sorbetes como el que llega a Mercadona empiezan a tener más sentido. Son más ligeros en textura y, en general, más fáciles de tomar en cualquier momento del día. No quiere decir que sean ligeros en todos los sentidos, pero sí ofrecen una sensación diferente. Y eso es lo que muchos buscan: variar un poco sin salir del todo de ese capricho dulce.
Cómo tomarlo para sacarle más partido
Este tipo de productos también permite jugar un poco más con la forma de consumirlos. No hace falta quedarse solo en tomarlo tal cual. Por ejemplo, se puede combinar con fruta fresca. Fresas, plátano o incluso algo de mango encajan bastante bien con el sabor del açaí y aportan textura. También hay quien añade semillas, como chía o lino, para darle un toque distinto. No es necesario, pero es una forma sencilla de convertir un sorbete en algo más completo, sin complicarse demasiado, tal y como vemos en este vídeo de TikTok en el que ya han puesto a prueba esta novedad saludable que ya arrasa en Mercadona.
