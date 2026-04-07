Precio de la gasolina hoy 7 de abril: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía

La Semana Santa ya ha finalizado de forma oficial, y tras el Lunes Santo, el Martes es el primero de los días en los que la rutina va a ser la de siempre para todos. En el caso de Andalucía, ya desde ayer muchos han vuelto al trabajo, aunque existe la misma sensación que durante el puente y es que el precio de la gasolina no parece haber variado demasiado, con precios que siguen subiendo poco a poco. Es importante entonces saber cuál es el precio de la gasolina hoy 7 de abril y localizar las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía.

En esta comunidad, donde el coche no es una opción sino casi una necesidad en muchas zonas, el precio de la gasolina puede llegar a variar bastante dependiendo de donde repostes. Y es que no es lo mismo hacer trayectos cortos en ciudad que recorrer kilómetros entre municipios, y al final cualquier subida, por pequeña que sea, acaba pesando. Además, no todas las estaciones juegan con los mismos precios. Entre unas y otras puede haber diferencias curiosas, de esas que hacen que merezca la pena desviarse un poco o planificar dónde repostar antes de salir. Es algo que cada vez hace más gente, casi sin darse cuenta así que conviene mirar bien cuáles son los precios en las principales ciudades andaluzas a través de los datos que podemos consultar en Geoportalgasolineras.es del Ministerio de Transición Ecológica:

Gasolineras más baratas hoy en Sevilla

Estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy en Sevilla según indica Geoportalgasolineras.es del Ministerio de Transición Ecológica:

Gasolina 95

GALP – 1.399 €/l – Bollullos de la Mitación – Polígono Industrial P.I.B.O. Parc. 295 y 296

– 1.399 €/l – Bollullos de la Mitación – Polígono Industrial P.I.B.O. Parc. 295 y 296 GALP – 1.399 €/l – Bollullos de la Mitación – Carretera Bollullos de la Mitación-Umbrete km 2,5

– 1.399 €/l – Bollullos de la Mitación – Carretera Bollullos de la Mitación-Umbrete km 2,5 Gasolinera Utrera – 1.409 €/l – Utrera – Avenida San Juan Bosco, 108

– 1.409 €/l – Utrera – Avenida San Juan Bosco, 108 Red Car Oil – 1.419 €/l – Los Rosales – Calle Jovellanos, 10

– 1.419 €/l – Los Rosales – Calle Jovellanos, 10 Petroprix – 1.425 €/l – Sevilla (Calonge) – Calle Metalurgia, s/n

– 1.425 €/l – Sevilla (Calonge) – Calle Metalurgia, s/n Family Energy – 1.429 €/l – Utrera – Carretera A-376 km 2 (C.C. Almazara

– 1.429 €/l – Utrera – Carretera A-376 km 2 (C.C. Almazara Plaza)

APJ – 1.435 €/l – Sevilla – Calle Cojinete, s/n

– 1.435 €/l – Sevilla – Calle Cojinete, s/n E.S. Vistalegre – 1.439 €/l – Utrera – Calle Écija-Jerez, 11

MOOVE – 1.439 €/l – Sevilla – Calle Astronomía, 3

– 1.439 €/l – Utrera – Calle Écija-Jerez, 11 – 1.439 €/l – Sevilla – Calle Astronomía, 3 E.S. La Catria – 1.444 €/l – La Rinconada – Carretera Sevilla-Cazalla km 6,1

Gasolina 98

Shell – 1.609 €/l – Sevilla – Av. Alcalde Luis Uruñuela, s/n

– 1.609 €/l – Sevilla – Av. Alcalde Luis Uruñuela, s/n Shell – 1.629 €/l – San José de la Rinconada – Carretera 8005 km 10

– 1.629 €/l – San José de la Rinconada – Carretera 8005 km 10 Cepsa – 1.630 €/l – Sevilla – Calle Gramil, s/n

– 1.630 €/l – Sevilla – Calle Gramil, s/n Cepsa – 1.630 €/l – Sevilla – Calle Escarpia, 1

– 1.630 €/l – Sevilla – Calle Escarpia, 1 Enerplus – 1.635 €/l – Mairena del Alcor – Carretera A-392 km 19,9

– 1.635 €/l – Mairena del Alcor – Carretera A-392 km 19,9 Galp – 1.639 €/l – Alcalá de Guadaíra – Carretera A-92 km 4

– 1.639 €/l – Alcalá de Guadaíra – Carretera A-92 km 4 Shell – 1.644 €/l – Sevilla – Av. Alcalde Luis Uruñuela, s/n

– 1.644 €/l – Sevilla – Av. Alcalde Luis Uruñuela, s/n Alcampo – 1.649 €/l – Sevilla – Ronda del Tamarguillo, s/n

– 1.649 €/l – Sevilla – Ronda del Tamarguillo, s/n Galp – 1.649 €/l – Sevilla – Calle Antonio Peña y López, 5

– 1.649 €/l – Sevilla – Calle Antonio Peña y López, 5 Galp – 1.649 €/l – Sevilla – Av. Andalucía, 44

Diésel

Moeve – Arroceros B.G. – 1.590 €/l – La Puebla del Río – Finca El Reboso s/n

– 1.590 €/l – La Puebla del Río – Finca El Reboso s/n Q8 – 1.644 €/l – Bollullos de la Mitación – Carretera A-474 km 7,75

– 1.644 €/l – Bollullos de la Mitación – Carretera A-474 km 7,75 A&B – 1.649 €/l – La Puebla del Río – Calle Carrizales, 2

– 1.649 €/l – La Puebla del Río – Calle Carrizales, 2 Family Energy – 1.669 €/l – Utrera – Carretera A-376 km 2

– 1.669 €/l – Utrera – Carretera A-376 km 2 Tamoil – 1.677 €/l – Utrera – Carretera A-394 km 16

– 1.677 €/l – Utrera – Carretera A-394 km 16 Red Car Oil – 1.678 €/l – Umbrete – Calle Cavadores, 2

– 1.678 €/l – Umbrete – Calle Cavadores, 2 E.S. La Catria – 1.679 €/l – La Rinconada – Carretera Sevilla-Cazalla km 6,1

– 1.679 €/l – La Rinconada – Carretera Sevilla-Cazalla km 6,1 Masfuel – 1.679 €/l – La Rinconada – Carretera A-8002 km 7,6

– 1.679 €/l – La Rinconada – Carretera A-8002 km 7,6 Ilipamagna – 1.679 €/l – Alcalá del Río – Variante CC-431 km 127,4

– 1.679 €/l – Alcalá del Río – Variante CC-431 km 127,4 AYB Carburantes – 1.679 €/l – Bollullos de la Mitación – Calle Calvario, 103

Gasolineras más baratas hoy en Málaga

Estos son los precios de la gasolina y diésel para Málaga:

Gasolina 95

S.COOP.AND. AGRÍCOLA VIRGEN DE LA OLIVA – 1.417 €/l – Mollina – Avenida de las Américas, 35

– 1.417 €/l – Mollina – Avenida de las Américas, 35 Petroprix – 1.429 €/l – Málaga – Calle Licurgo, 2

– 1.429 €/l – Málaga – Calle Licurgo, 2 Trops – 1.460 €/l – Trapiche – Polígono Industrial El Trapiche, s/n

– 1.460 €/l – Trapiche – Polígono Industrial El Trapiche, s/n S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen – 1.463 €/l – Cuevas de San Marcos – Avenida de Juan XXII, s/n

– 1.463 €/l – Cuevas de San Marcos – Avenida de Juan XXII, s/n Ballenoil – 1.469 €/l – Torremolinos – Calle Antonio Márquez Muñoz, 36

– 1.469 €/l – Torremolinos – Calle Antonio Márquez Muñoz, 36 Ballenoil – 1.469 €/l – Málaga – Avenida Velázquez, 113

– 1.469 €/l – Málaga – Avenida Velázquez, 113 Easygas – 1.479 €/l – Cajiz – Autovía del Mediterráneo (A-7) km 264,5

– 1.479 €/l – Cajiz – Autovía del Mediterráneo (A-7) km 264,5 Gueroil – 1.479 €/l – Cajiz – Autovía del Mediterráneo A-7 km 264,5

– 1.479 €/l – Cajiz – Autovía del Mediterráneo A-7 km 264,5 Coloso – 1.485 €/l – Torremolinos – Avenida Manuel Fraga Iribarne, 17

– 1.485 €/l – Torremolinos – Avenida Manuel Fraga Iribarne, 17 Eroski – 1.489 €/l – Vélez-Málaga – Avenida Juan Carlos I, s/n

Gasolina 98

ES Coloso Churriana – 1.595 €/l – Málaga – Carretera Coin-Málaga km 89

– 1.595 €/l – Málaga – Carretera Coin-Málaga km 89 Coloso – 1.595 €/l – Málaga – Carretera de Coin km 54

– 1.595 €/l – Málaga – Carretera de Coin km 54 Ninguno – 1.619 €/l – Marbella – Calle Aluminio, s/n

– 1.619 €/l – Marbella – Calle Aluminio, s/n La Trocha – 1.619 €/l – Coín – Carretera Coín-Cártama km 1

– 1.619 €/l – Coín – Carretera Coín-Cártama km 1 Shell – 1.639 €/l – Málaga – Avenida Velázquez, s/n

– 1.639 €/l – Málaga – Avenida Velázquez, s/n Galp – 1.649 €/l – Málaga – Calle Herman Hesse, 5

– 1.649 €/l – Málaga – Calle Herman Hesse, 5 Los Remedios – 1.669 €/l – Vélez-Málaga – Avda. Vivar Téllez, 26

– 1.669 €/l – Vélez-Málaga – Avda. Vivar Téllez, 26 E.S. Nerja – 1.679 €/l – Nerja – Avenida de Pescia, 3

– 1.679 €/l – Nerja – Avenida de Pescia, 3 Gueroil – 1.679 €/l – Cajiz – Autovía del Mediterráneo A-7 km 264,5

– 1.679 €/l – Cajiz – Autovía del Mediterráneo A-7 km 264,5 Agla – 1.685 €/l – Cerralba – Carretera de Cerralba km 1

Diésel

S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen – 1.684 €/l – Cuevas de San Marcos – Avenida de Juan XXII, s/n

– 1.684 €/l – Cuevas de San Marcos – Avenida de Juan XXII, s/n Agla – 1.689 €/l – Pizarra – Ctra. Subzona a Álora

– 1.689 €/l – Pizarra – Ctra. Subzona a Álora Agla – 1.689 €/l – Villanueva de Algaidas – Avenida del Olivar, 9

– 1.689 €/l – Villanueva de Algaidas – Avenida del Olivar, 9 Agla – 1.699 €/l – Cerralba – Carretera de Cerralba km 1

– 1.699 €/l – Cerralba – Carretera de Cerralba km 1 Dinergia – 1.699 €/l – Málaga – Calle Eduardo Queipo de Llano Caballero, 11

– 1.699 €/l – Málaga – Calle Eduardo Queipo de Llano Caballero, 11 E.S. Las Palmeras – 1.699 €/l – Málaga – Calle Diderot, 66

– 1.699 €/l – Málaga – Calle Diderot, 66 S.COOP.AND. AGRÍCOLA VIRGEN DE LA OLIVA – 1.702 €/l – Mollina – Avenida de las Américas, 35

– 1.702 €/l – Mollina – Avenida de las Américas, 35 Olivarera Trabuco – 1.715 €/l – Villanueva del Trabuco – Carretera A-7203 km 2,2

– 1.715 €/l – Villanueva del Trabuco – Carretera A-7203 km 2,2 Hemegas – 1.717 €/l – Cortes de la Frontera – Carretera A-373 km 52

– 1.717 €/l – Cortes de la Frontera – Carretera A-373 km 52 Easygas – 1.719 €/l – Cajiz – Autovía del Mediterráneo (A-7) km 264,5

Gasolineras más baratas hoy en Cádiz

Si quieres repostar en Cádiz, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy martes:

Gasolina 95

Alcampo – 1.419 €/l – Jerez de la Frontera – Calle Ronda Aurora Boreal, 3

– 1.419 €/l – Jerez de la Frontera – Calle Ronda Aurora Boreal, 3 Petroprix – 1.419 €/l – Jerez de la Frontera – Carretera Madrid-Cádiz km 15

– 1.419 €/l – Jerez de la Frontera – Carretera Madrid-Cádiz km 15 Meroil – 1.428 €/l – Puerto Serrano – Carretera Sevilla-Ronda A-375 km 38,5

– 1.428 €/l – Puerto Serrano – Carretera Sevilla-Ronda A-375 km 38,5 SCA Ntra. Sra. de las Virtudes – 1.430 €/l – Conil de la Frontera – Carretera Cádiz-Málaga km 21

– 1.430 €/l – Conil de la Frontera – Carretera Cádiz-Málaga km 21 Petroprix S. Fernando – 1.439 €/l – San Fernando – Calle Mecánicos, 10

– 1.439 €/l – San Fernando – Calle Mecánicos, 10 Petroprix Chiclana – 1.439 €/l – Chiclana de la Frontera – Avenida del Mueble, 28

– 1.439 €/l – Chiclana de la Frontera – Avenida del Mueble, 28 Petroprix – 1.439 €/l – Chiclana de la Frontera – Avenida del Mueble, 56

– 1.439 €/l – Chiclana de la Frontera – Avenida del Mueble, 56 Plenergy – 1.439 €/l – Jerez de la Frontera – Carretera Circunvalación km s/n

– 1.439 €/l – Jerez de la Frontera – Carretera Circunvalación km s/n Hemegas – 1.449 €/l – Villamartín – Avenida Arcos, 55

– 1.449 €/l – Villamartín – Avenida Arcos, 55 E.S Ntra. Sra. del Rosario – 1.449 €/l – Bornos – Polígono Cantarranas Ind, 1

Gasolina 98

Alcampo – 1.569 €/l – Jerez de la Frontera – Calle Ronda Aurora Boreal, 3

– 1.569 €/l – Jerez de la Frontera – Calle Ronda Aurora Boreal, 3 ES Coloso – 1.599 €/l – La Línea de la Concepción – Carretera Comarcal 233 km 5,8

– 1.599 €/l – La Línea de la Concepción – Carretera Comarcal 233 km 5,8 Shell – 1.619 €/l – Jerez de la Frontera – A-480 km 25,8

– 1.619 €/l – Jerez de la Frontera – A-480 km 25,8 Shell – 1.619 €/l – La Línea de la Concepción – Avenida Ronda Norte, 2

– 1.619 €/l – La Línea de la Concepción – Avenida Ronda Norte, 2 Tamoil – 1.639 €/l – Jerez de la Frontera – Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1

– 1.639 €/l – Jerez de la Frontera – Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1 Shell – 1.639 €/l – Jerez de la Frontera – Carretera El Calvario km s/n

– 1.639 €/l – Jerez de la Frontera – Carretera El Calvario km s/n Easyfuel – 1.639 €/l – Chiclana de la Frontera – Camino del Lobo 1

– 1.639 €/l – Chiclana de la Frontera – Camino del Lobo 1 Tarifa Oil – 1.639 €/l – Tarifa – Calle Algeciras, 58

– 1.639 €/l – Tarifa – Calle Algeciras, 58 Moeve – 1.647 €/l – Chipiona – Carretera A-480 km 24,1

– 1.647 €/l – Chipiona – Carretera A-480 km 24,1 ASC Carburantes – 1.649 €/l – Tarifa – Carretera N-340 km 94,2

Diésel

Meroil – 1.668 €/l – Puerto Serrano – Carretera Sevilla-Ronda A-375 km 38,5

– 1.668 €/l – Puerto Serrano – Carretera Sevilla-Ronda A-375 km 38,5 Suministros Mazo – 1.688 €/l – Cádiz – Calle Marqués de Comillas, s/n

– 1.688 €/l – Cádiz – Calle Marqués de Comillas, s/n Gacosur Barbate – 1.699 €/l – Barbate – Polígono El Olivar, Parcela 5.1

– 1.699 €/l – Barbate – Polígono El Olivar, Parcela 5.1 Hemegas – 1.699 €/l – Villamartín – Avenida Arcos, 55

– 1.699 €/l – Villamartín – Avenida Arcos, 55 E.S Ntra. Sra. del Rosario – 1.699 €/l – Bornos – Polígono Cantarranas Ind, 1

– 1.699 €/l – Bornos – Polígono Cantarranas Ind, 1 GM Oil – 1.709 €/l – El Puerto de Santa María – Calle El Palmar, 11

– 1.709 €/l – El Puerto de Santa María – Calle El Palmar, 11 Hemegas – 1.726 €/l – Olvera – Calle Lavandera, 2

– 1.726 €/l – Olvera – Calle Lavandera, 2 Ballenoil – 1.728 €/l – Sanlúcar de Barrameda – Calle Genil, 1

– 1.728 €/l – Sanlúcar de Barrameda – Calle Genil, 1 Ballenoil – 1.728 €/l – Barbate – Calle Juan XXIII, 2

– 1.728 €/l – Barbate – Calle Juan XXIII, 2 Gacosur Villamartín – 1.729 €/l – Villamartín – Carretera A-373 km 0,5

Gasolineras más baratas hoy en Córdoba

Cuáles son las gasolineras más baratas hoy martes 7 de abril en Córdoba:

Gasolina 95

Enerplus – 1.429 €/l – Córdoba – Avenida Lonjas, s/n

– 1.429 €/l – Córdoba – Avenida Lonjas, s/n Petroprix – 1.429 €/l – Córdoba – Avenida Esteban de Cabrera, 8

– 1.429 €/l – Córdoba – Avenida Esteban de Cabrera, 8 Petroprix – 1.429 €/l – Córdoba – Calle Ingeniero Juan de la Cierva, 44

– 1.429 €/l – Córdoba – Calle Ingeniero Juan de la Cierva, 44 Petroprix – 1.429 €/l – Córdoba – Avenida Agrupación Córdoba, 25

– 1.429 €/l – Córdoba – Avenida Agrupación Córdoba, 25 Almazaras de la Subbética – 1.439 €/l – Carcabuey – Carretera A-339 km 17,8

– 1.439 €/l – Carcabuey – Carretera A-339 km 17,8 Riosol – 1.449 €/l – Castro del Río – Ronda Norte, s/n

– 1.449 €/l – Castro del Río – Ronda Norte, s/n Plenergy – 1.449 €/l – Córdoba – Calle Lapislázuli, 10

– 1.449 €/l – Córdoba – Calle Lapislázuli, 10 Plenergy – 1.449 €/l – Córdoba – Polígono Carretera Palma del Río, s/n

– 1.449 €/l – Córdoba – Polígono Carretera Palma del Río, s/n Plenergy – 1.449 €/l – Córdoba – Avenida de la Torrecilla, s/n

– 1.449 €/l – Córdoba – Avenida de la Torrecilla, s/n Hruiz – 1.459 €/l – Palma del Río – Calle Naranja Salustiana, 1

Gasolina 98

Mirasierra – 1.595 €/l – Rute – Carretera de Rute a Encinas Reales km 0,2

– 1.595 €/l – Rute – Carretera de Rute a Encinas Reales km 0,2 Repsol – 1.605 €/l – Alcolea – N-4 km 384,8

– 1.605 €/l – Alcolea – N-4 km 384,8 Enerplus – 1.629 €/l – Lucena – Avenida de la Guardia Civil, 9

– 1.629 €/l – Lucena – Avenida de la Guardia Civil, 9 E.S. El Granadal – 1.635 €/l – Córdoba – Avenida Azabache, s/n

– 1.635 €/l – Córdoba – Avenida Azabache, s/n Carrefour – 1.639 €/l – Baena – Carretera A-305 km 60

– 1.639 €/l – Baena – Carretera A-305 km 60 Shell – 1.648 €/l – Pozoblanco – Carretera CO-6411 km 0,3

– 1.648 €/l – Pozoblanco – Carretera CO-6411 km 0,3 Shell – 1.649 €/l – Lucena – Carretera de Cabra, 31

– 1.649 €/l – Lucena – Carretera de Cabra, 31 Shell – 1.649 €/l – Espejo – Calle Regiones Devastadas, 37

– 1.649 €/l – Espejo – Calle Regiones Devastadas, 37 Cepsa – 1.656 €/l – Córdoba – Avenida del Brillante, 4

– 1.656 €/l – Córdoba – Avenida del Brillante, 4 E.S. La Milana Agla – 1.667 €/l – Priego de Córdoba – Carretera A-339 km 24

Diésel

Riosol – 1.640 €/l – Castro del Río – Ronda Norte, s/n

– 1.640 €/l – Castro del Río – Ronda Norte, s/n F. del Moral – 1.679 €/l – Rute – Avenida Blas Infante, s/n

– 1.679 €/l – Rute – Avenida Blas Infante, s/n Almazaras de la Subbética – 1.679 €/l – Carcabuey – Carretera A-339 km 17,8

– 1.679 €/l – Carcabuey – Carretera A-339 km 17,8 Cooperativa – 1.681 €/l – Benamejí – Avenida de la Venta, 3

– 1.681 €/l – Benamejí – Avenida de la Venta, 3 E.S. El Saladillo – 1.689 €/l – Baena – Calle Juan Torrico Lomeña, 46

– 1.689 €/l – Baena – Calle Juan Torrico Lomeña, 46 Fast Fuel Hinojosa – 1.698 €/l – Hinojosa del Duque – Polígono Industrial La Dehesa, s/n

– 1.698 €/l – Hinojosa del Duque – Polígono Industrial La Dehesa, s/n Cooperativa Lucena – 1.699 €/l – Lucena – Avenida de la Infancia, 15

– 1.699 €/l – Lucena – Avenida de la Infancia, 15 Mirasierra – 1.699 €/l – Rute – Carretera de Rute a Encinas Reales km 0,2

– 1.699 €/l – Rute – Carretera de Rute a Encinas Reales km 0,2 Santo Cristo – 1.699 €/l – Monturque – Carretera Monturque-Moriles km 1

– 1.699 €/l – Monturque – Carretera Monturque-Moriles km 1 Cepsa – 1.708 €/l – La Rambla – Calle Carrera Baja, 6

Gasolineras más baratas hoy en Granada

Las gasolineras más baratas en Granada en este martes son estas:

Gasolina 95

Tamoil – 1.457 €/l – Granada – Avenida Andalucía, s/n

– 1.457 €/l – Granada – Avenida Andalucía, s/n Alcampo Motril – 1.469 €/l – Motril – Avenida Salobreña, s/n

– 1.469 €/l – Motril – Avenida Salobreña, s/n Petroprix – 1.479 €/l – Motril – Carretera Almería-Motril km 107

– 1.479 €/l – Motril – Carretera Almería-Motril km 107 Easygas – 1.480 €/l – Granada – Camino de Ronda, 199

– 1.480 €/l – Granada – Camino de Ronda, 199 Alcampo – 1.489 €/l – Granada – Carretera de Jaén km 88

– 1.489 €/l – Granada – Carretera de Jaén km 88 GM Oil – 1.489 €/l – Motril – Calle Santo Domingo, 23

– 1.489 €/l – Motril – Calle Santo Domingo, 23 BP – 1.499 €/l – Benalúa de las Villas – Carretera A-403 km 129

– 1.499 €/l – Benalúa de las Villas – Carretera A-403 km 129 Ballenoil – 1.499 €/l – Granada – Camino de Ronda, 117

– 1.499 €/l – Granada – Camino de Ronda, 117 Petroprix – 1.499 €/l – Chauchina – Avenida Primero de Mayo, 8

– 1.499 €/l – Chauchina – Avenida Primero de Mayo, 8 Petroprix – 1.499 €/l – Guadix – Avenida Valle del Fardes, 6

Gasolina 98

Alcampo Motril – 1.579 €/l – Motril – Avenida Salobreña, s/n

– 1.579 €/l – Motril – Avenida Salobreña, s/n Alcampo – 1.599 €/l – Granada – Carretera de Jaén km 88

– 1.599 €/l – Granada – Carretera de Jaén km 88 AM97 Plus – 1.599 €/l – Valderrubio – Carretera Tovares km 1,4

– 1.599 €/l – Valderrubio – Carretera Tovares km 1,4 A. Aguaza – 1.609 €/l – Cúllar – N-342 km 156

– 1.609 €/l – Cúllar – N-342 km 156 Castril – 1.638 €/l – Castril – Avenida Portillo, s/n

– 1.638 €/l – Castril – Avenida Portillo, s/n ASC Carburantes – 1.649 €/l – Atarfe – Carretera N-432 km 429

– 1.649 €/l – Atarfe – Carretera N-432 km 429 ASC Carburantes – 1.649 €/l – Atarfe – Carretera N-432 km 429

– 1.649 €/l – Atarfe – Carretera N-432 km 429 ASC Carburantes – 1.649 €/l – Armilla – Carretera Armilla km 7

– 1.649 €/l – Armilla – Carretera Armilla km 7 ASC Carburantes – 1.649 €/l – Armilla – Camino Bajo, 35

– 1.649 €/l – Armilla – Camino Bajo, 35 ASC Carburantes – 1.649 €/l – Granada – Carretera N-432 km 431

Diésel

Repsol – 1.499 €/l – Churriana de la Vega – GR-SO-10, 2

– 1.499 €/l – Churriana de la Vega – GR-SO-10, 2 Alcampo Motril – 1.639 €/l – Motril – Avenida Salobreña, s/n

– 1.639 €/l – Motril – Avenida Salobreña, s/n Andaluza de Transportes SCA – 1.668 €/l – Albolote – Camino Albolote-Atarfe, s/n

– 1.668 €/l – Albolote – Camino Albolote-Atarfe, s/n Juncadiesel – 1.669 €/l – Albolote – Calle Baza, 328

– 1.669 €/l – Albolote – Calle Baza, 328 Alcampo – 1.677 €/l – Granada – Carretera de Jaén km 88

– 1.677 €/l – Granada – Carretera de Jaén km 88 GM Oil – 1.679 €/l – Motril – Calle Santo Domingo, 23

– 1.679 €/l – Motril – Calle Santo Domingo, 23 Haxx Puerto de Motril – 1.689 €/l – El Varadero – Acceso La Zal, s/n

– 1.689 €/l – El Varadero – Acceso La Zal, s/n Gasolinera Granada La Palma – 1.692 €/l – Carchuna – Carretera N-340 km 342

– 1.692 €/l – Carchuna – Carretera N-340 km 342 Tamoil – 1.697 €/l – Granada – Avenida Andalucía, s/n

– 1.697 €/l – Granada – Avenida Andalucía, s/n Sur-Oil – 1.699 €/l – Peligros – Calle Loja esquina Calle Guadix, s/n

El mapa de Geoportal para repostar más barato en Andalucía

Ahora ya sabemos cuáles son las gasolineras más baratas para repostar en Andalucía en este 7 de abril, pero si deseas hacer consulta a otra hora u otro día, tienes como referencia el Geoportal de gasolineras del Ministerio para la Transición Ecológica, una herramienta pública que permite ver los precios actualizados en cada estación.

Funciona de forma bastante directa: eliges zona y aparecen las gasolineras con sus tarifas. Sin complicaciones. En un momento en el que los precios cambian con cierta frecuencia, consultar este tipo de datos antes de repostar se ha convertido en un gesto casi habitual. Puedes ver un ejemplo con este mapa de Sevilla: