Casi nadie lo sabe pero éste detalle puede destrozar tu declaración de la renta: la casilla clave que lo cambia todo

La campaña de la renta 2026 comienza este miércoles 8 de abril. Hasta el próximo 30 de junio, millones de españoles estarán obligados a declarar los ingresos correspondientes al año 2025. Expertos en la materia han avisado sobre la importancia de la casilla 435, en la que se incluyen todas las rentas obtenidas en un año con las que Hacienda calcula el impuesto. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la casilla más importante en la declaración de la renta.

Ya está aquí la campaña de la declaración de la renta. Este miércoles 8 de abril la Agencia Tributaria inaugura el ejercicio del IRPF y hasta el próximo 30 de abril los contribuyentes que cumplan con los requisitos tendrán que declarar los ingresos del pasado año. A ello estarán obligados los trabajadores que superen los 22.000 euros anuales y los que tengan varios pagadores y el segundo supere los 1.500 euros. Los trabajadores autónomos tendrán que presentar la renta sí o sí, independientemente de sus ingresos.

Las fechas de esta campaña de la renta también han sido confirmadas por la Agencia Tributaria. Entre el 8 de abril y el 30 de junio se podrá hacer la declaración a través de internet, a través de los canales oficiales, y desde el 6 de mayo estos ingresos se podrán declarar a través de una llamada de teléfono. En el último mes de junio se dará la posibilidad a los contribuyentes que lo necesiten de hacer el ejercicio del IRPF en cualquier oficina de la Agencia Tributaria. Los que no presenten los ingresos del año dentro de plazo tendrán que abonar un recargo que irá en función del resultado de la declaración y si Hacienda realiza un requerimiento o no de este retraso.

La declaración de la renta y la casilla que debes completar

Antes de confirmar el borrador de la declaración de la renta, hay que tener máxima precaución, ya que un simple gesto puede repercutir en euros de menos en tu bolsillo. Se calcula que más de un 70% de las declaraciones presentadas contienen errores o falta de información que puede suponer una ‘pérdida’ económica para los contribuyentes. Ya sea por no completar una deducción que te permite ahorrar impuestos o por no informar de las retenciones correctamente.

Esta falta de comunicación entre la empresa y los trabajadores hace que muchas declaraciones contengan errores a favor de Hacienda. Esto ocurre principalmente con los trabajadores con varios pagadores. Un caso muy habitual es que las empresas, por desconocimiento, apliquen una retención, teniendo que sólo ellos pagan. Cuando hay varios pagadores y se aplica una retención inferior a la suma de los ingresos de todos los pagadores, se supera el tramo correspondiente y se aporta menos de lo debido por el IRPF Esto hace que el resultado de la renta sea negativo y se tenga que pagar más dinero de la cuenta a Hacienda.

Para evitar llevarte un susto en la declaración, es obligatorio comunicar a la empresa (y al resto de pagadores) que aumenten las retenciones sobre la nómina para que haya una compensación y tributar en función de lo ingresado.

Por ello, la casilla 435 es una de las más importantes en la declaración de la renta. Aquí es donde se recoge la base imponible general, que son las rentas obtenidas en un año con las que Hacienda calcula el impuesto. Para completar esta información, también se acude a la casilla 460, que es la base imponible de ahorro donde se agrupan el resto de rentas declaradas en el IRPF. Otra casilla importante en la declaración de la renta es la casilla 505, donde se muestra la base liquidable general, cifra que se utiliza como referencia de la declaración.