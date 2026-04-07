Piden ayuda ciudadana para localizar a un marroquí huido tras intentar agredir a mujeres en Granada

La Guardia Civil busca a un joven de unos 20 años de origen marroquí que huyó después de intentar agredir el pasado jueves a una mujer en un bar de Zafarraya, en la provincia de Granada. Las autoridades creen que podría encontrarse en el entorno de la Axarquía malagueña y varios ayuntamientos han pedido colaboración ciudadana para localizarlo cuanto antes. Fuentes conocedoras consultadas por OKDIARIO Andalucía aseguran que hay al menos dos mujeres que denuncian haber intentado ser agredidas por el fugitivo.

La alerta se ha difundido a través de los ayuntamientos de Zafarraya y Alfarnate, que han informado de la situación en sus redes sociales y han reclamado ayuda ciudadana para facilitar la localización del sospechoso. Según la información trasladada, el aviso llegó al Ayuntamiento de Alfarnate por parte de la Policía Local de la localidad granadina donde se produjo el suceso.

Las autoridades sostienen que el joven marroquí podría hallarse en alguno de los municipios cercanos, por lo que han pedido a la población que permanezca atenta y que extreme la precaución. Desde el Ayuntamiento de Alfarnate han señalado además que pusieron los hechos en conocimiento de la Guardia Civil y que mantienen un contacto directo y permanente con dicho cuerpo mientras continúa la búsqueda.

El Consistorio ha recomendado a los vecinos «extremar la precaución y ante cualquier indicio o posible avistamiento, avisar inmediatamente a la Guardia Civil o a las autoridades competentes». Con ese mensaje, el municipio trata de reforzar la vigilancia ciudadana sin entorpecer la investigación abierta para detener al presunto agresor.

Por su parte, el Ayuntamiento de Zafarraya ha trasladado su repulsa «absoluta» por los hechos acontecidos, a los que se refiere como un caso de «abuso y violencia machista». También ha mostrado su apoyo «a las chicas y familias afectadas» y ha destacado que el municipio trabaja en coordinación con la Policía Local, la Guardia Civil y la Policía Judicial.

El Consistorio, además, ha asegurado que «la investigación va por buen camino» y ha expresado su confianza en que el sospechoso pueda ser arrestado «en breve». Al mismo tiempo, ha reclamado «racionalidad y conciencia ciudadana» para «no criminalizar a una población que convive con nosotros y que al igual que todos, está indignada y colaborando con la policía», en alusión al origen marroquí del presunto agresor.