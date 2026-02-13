Detenida la persona que apuñaló en el cuello a un menor en Ceuta: un mena marroquí que huyó de su centro

Un menor marroquí ha sido identificado y detenido en Ceuta como presunto autor del apuñalamiento en el cuello a otro adolescente en la zona del puerto, unos hechos ocurridos este miércoles y por los que será puesto a disposición del juzgado de menores este viernes por un delito de homicidio en grado de tentativa. El arrestado, que se había fugado del centro de acogida en el que residía, reconoció la agresión.

En un primer momento, y debido a las manifestaciones confusas de la víctima, se apuntó a la posible implicación de un adulto subsahariano residente en el CETI. Sin embargo, las indagaciones posteriores permitieron esclarecer que el autor del ataque era en realidad un menor de edad, de origen marroquí.

La investigación ha sido llevada a cabo por el Grupo de Atención Ciudadana (GAC) del Cuerpo Nacional de Policía, que en cuestión de horas logró identificar y detener al presunto agresor. Los agentes lo arrestaron en el centro de acogida al que había regresado tras huir y donde ya estaba plenamente identificado por la Policía Nacional.

El menor utilizó un cuchillo de cocina para cometer la agresión. Tras el apuñalamiento, los primeros policías que llegaron al lugar asistieron al herido, que presentaba un abundante sangrado y cuyo estado generó gran preocupación. Los agentes emplearon los medios de primeros auxilios que portan habitualmente y que resultaron determinantes para contener la hemorragia.

Posteriormente, sanitarios del 061 estabilizaron al menor dentro de la ambulancia antes de trasladarlo de urgencia al hospital de Loma Colmenar, donde quedó ingresado en Observación. Presentaba varios cortes en distintas partes del cuerpo, aunque el más grave fue el del cuello, que estuvo a punto de costarle la vida.

El detenido permanece en dependencias policiales a la espera de ser conducido ante la autoridad judicial competente, que deberá decidir las medidas cautelares a adoptar por este presunto delito de homicidio en grado de tentativa.