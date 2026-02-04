Joaquín Sánchez y sus hijas: así son Daniela y Salma, las influencers que completan el clan familiar

Esta noche, El Hormiguero recibe a una de las familias más mediáticas y carismáticas de España: los Sánchez Saborido. Joaquín Sánchez, ex futbolista legendario del Real Betis, llega acompañado de su mujer, Susana Saborido, y sus hijas, Daniela y Salma, para presentar la nueva temporada de su exitoso programa El Capitán en Japón. Tras el estreno del primer episodio, la familia compartirá con los espectadores anécdotas inéditas de su aventura por el país del sol naciente, mostrando un lado más cercano y divertido del exjugador gaditano. Con su habitual sentido del humor y espontaneidad, Joaquín se enfrentará a las preguntas de Pablo Motos mientras comparte con orgullo cómo su familia ha sido el motor de su vida y el eje de todas sus decisiones.

Joaquín Sánchez es mucho más que un icono del fútbol español. Con más de 20 años de carrera profesional, ha jugado en clubes como Betis, Valencia, Málaga y Fiorentina, además de ser internacional con la Selección Española, participando en el Mundial de 2002. Durante su trayectoria, logró récords históricos, como marcar goles en cuatro décadas distintas, y conquistar títulos como tres Copas del Rey. Sin embargo, su vida familiar ha sido siempre su mayor orgullo. Junto a Susana Saborido, con quien se casó en 2005 tras tres años de noviazgo, Joaquín ha formado un hogar sólido y lleno de cariño, que ahora se refleja en sus hijas y en la complicidad que comparten frente a las cámaras.

Joaquín Sánchez y Susana Saborido junto a sus hijas en ‘El Hormiguero’. (Foto: Gtres)

Daniela, la mayor de la familia, nació en septiembre de 2006 y recientemente ha cumplido 19 años. Actualmente estudia en la universidad, pero su vida no se limita a los libros: es una creadora de contenido muy activa en TikTok e Instagram, donde ya acumula más de 500.000 seguidores compartiendo bailes, retos virales y momentos de su día a día, convirtiéndose en un referente para la audiencia joven. Su carácter maduro y responsable la convierte en el «equilibrio» del hogar durante los viajes y grabaciones, ayudando a sus padres a gestionar situaciones complicadas con serenidad y sentido común.

Por su parte, Salma, de 16 años, es la alegría y la espontaneidad personificadas de la familia Sánchez Saborido, como suele decir su padre. Apasionada por los animales, sueña con ser veterinaria, y combina sus estudios de Educación Secundaria con una fuerte presencia en redes sociales, donde comparte sus hobbies y momentos familiares con cerca de 700.000 seguidores entre TikTok e Instagram. Tanto Daniela como Salma comparten intereses como el esquí, las motos y los viajes, reflejando la pasión de la familia por descubrir nuevas culturas y experiencias. Su complicidad es evidente: aunque cada una tiene su propia personalidad, juntas aportan frescura y dinamismo a los programas familiares, mostrando a la audiencia un lado auténtico y cercano que ha conquistado a millones.

En lo sentimental, Daniela mantuvo una relación con un joven futbolista de la cantera del Betis, pero actualmente ya no están juntos, mientras que Salma tiene novio, quien resulta ser el mejor amigo de su hermana, según confesó recientemente en un podcast.

Sea como fuere, lo cierto es que la familia Sánchez Saborido ha demostrado que la unión es la clave de su éxito. Tras superar rumores de crisis o escándalos mediáticos, Joaquín y Susana han reafirmado su compromiso y su amor en numerosas ocasiones, como en la reciente renovación de votos en Las Vegas, con sus hijas como testigos principales. Esta complicidad familiar se refleja también en su nueva aventura televisiva. Durante El Capitán en Japón, recorrerán ciudades emblemáticas como Tokio, Kyoto, Osaka y Okinawa, enfrentándose a retos culturales, gastronómicos y deportivos, siempre con humor y complicidad, y mostrando cómo la convivencia y el apoyo mutuo fortalecen los lazos familiares. La cita de esta noche promete ser emotiva, divertida y llena de curiosidades. Los Sánchez Saborido abrirán las puertas de su vida familiar y compartirán momentos inéditos de su aventura en Japón.