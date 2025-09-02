Joaquín Sánchez se sincera como nunca antes sobre su matrimonio:

Si hay alguien que ha sabido reinventarse, ese es Joaquín Sánchez. Tras colgar las botas, el exjugador del Betis ha encontrado en la televisión un nuevo espacio donde brillar, y lo ha hecho con la misma naturalidad y simpatía que le caracterizaban en el terreno de juego. Aunque su fama inicial provino del fútbol, Joaquín ha sabido aprovechar su desparpajo para encajar en programas de entretenimiento y entrevistas, logrando conectar con el público sin necesidad de adoptar la pose de presentador clásico. Esa autenticidad le ha permitido protagonizar Capitán en América junto a su familia y, ahora, dar un salto más: liderar Emparejados, el nuevo programa de Antena 3 que se estrena este sábado 6 de septiembre.

Emparejados es un show de entretenimiento que combina entrevistas, pruebas, juegos y dating, donde todo gira en torno a la pareja. Joaquín comparte la conducción con su mujer, Susana Saborido, y ambos destacan que su complicidad y cercanía son clave para el éxito del formato. «Nosotros hemos sido dos concursantes más, aunque ahora tengamos esta faceta de presentadores. Creo que soy mejor cuando me olvido de que lo soy», ha confesado Joaquín durante la presentación del programa en el FesTVal de Vitoria. La pareja también ha destacado que la química que comparten fuera de cámaras les permite enfrentarse a cada programa con confianza y naturalidad. «Estamos unidos por 200 voltajes, no hay quien nos desconecte. Con sus altibajos, pero estamos felices», ha asegurado Susana.

Cada entrega de Emparejados contará con 100 espectadores divididos en dos gradas enfrentadas, una rosa y otra azul, que tendrán la oportunidad de participar y ganar grandes sumas de dinero. Las parejas de invitados, que pueden ser sentimentales, familiares o amigos, se enfrentarán a entrevistas y dinámicas diseñadas para revelar anécdotas, secretos y momentos divertidos. Entre los protagonistas de esta temporada estarán Bertín Osborne y su hija Alejandra, Paz Padilla con José Corbacho, Bibiana Fernández con Loles León, y Victoria Federica acompañada de su amiga Rochi Laffón, cuya participación promete sorprender al público por su espontaneidad y naturalidad.

Para Joaquín y Susana, trabajar juntos no es solo un proyecto profesional, sino también un reflejo de su vida personal. Tras 20 años de matrimonio, ambos destacan que la base de su relación está en la conexión que comparten y en disfrutar del día a día juntos. «Nos lo pasamos bien en la vida cotidiana, así que trabajando nos pasa lo mismo», explica Susana. La pareja ha superado rumores de crisis y situaciones mediáticas incómodas, y ahora afronta esta nueva etapa demostrando que su vínculo sigue sólido y lleno de complicidad.

El año más difícil de Joaquín Sánchez y Susana Saborido

El 2025 comenzó como un verdadero desafío para Joaquín Sánchez y su esposa Susana Saborido, cuando se vieron envueltos en un incómodo episodio tras la filtración de mensajes, supuestamente intercambiados entre Joaquín y una creadora de contenido para adultos. La situación se complicó aún más con las declaraciones de José, hermano de Susana, que avivaron los rumores y especulaciones mediáticas. Sin embargo, frente al vendaval de opiniones, la pareja decidió mantener el silencio hasta emitir un comunicado conjunto, anunciando que emprenderían acciones legales contra quienes atentaran contra su honor y privacidad.

Esta respuesta firme dejó claro que su relación permanecía intacta. Hoy, Joaquín reconoce: «La hay, con sus altibajos y sus cosas, pero la hay. Somos felices, que es lo más bonito», mientras que Susana añade: «Simplemente, yo quiero ser feliz, vivir a gusto y al final somos familia tranquila». Sobre cómo se les verá en el programa Emparejados, ambos coinciden en que la versión que muestran ante las cámaras refleja fielmente su vida cotidiana: «Sinceramente, tal y como nos vais a ver en Emparejados somos en casa. Es tal cual, es así».