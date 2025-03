Susana Saborido ha reaparecido tras las declaraciones que ha dado su hermano José Manuel. Ha sido en Canal Sur, en el programa que presenta Bertín Osbone. Mientras tanto, su hermano estaba dando una entrevista en ¡De Viernes! José Manuel ya ha lanzado ataques contra la mujer de Joaquín Sánchez, pero tiene mucho más que contar y ha acudido al programa para ampliar su testimonio.

La televisiva sigue su vida con total naturalidad sin dejar que le afecten los comentarios que se están haciendo sobre ella. Tanto es así que recientemente se ha visto a Susana junto a su marido, el jugador del Betis, cenando con unos amigos. Además, la pareja ya está inmersa en los ensayos de la siguiente temporada de Emparejados, demostrando que nada les cambia sus planes, personales ni profesionales. A lo largo del programa se trataron diversos temas, pero entre ellos destacó la Ruta 66.

Susana Saborido.(Foto:Canal Sur)

Susana realizó la ruta en familia y, todavía emocionada por ese periplo, reconoce que conocieron muchos sitios y que todos ellos fueron espectaculares. «Me encantó Los Ángeles, Las Vegas… San Francisco es lo que menos me gustó», explicaba ante sus compañeros. «Me llamaron mucho la atención los sheriff, como en las películas», continuó matizando la colaboradora sobre los detalles que más llamaron su atención en el viaje por los Estados Unidos.

A lo largo de la emisión, Susana contó diversas anécdotas, aunque sin duda lo que le fascinó fueron las bodas en Las Vegas. La madre de las hijas de Joaquín confesó que quedó muy sorprendida con esos enlaces que tanto había visto en la ficción. «Me pegué el lote de llorar más grande de toda mi vida. Ese Elvis cantando, mis niñas llorando», ha reconocido. Susana ha aprovechado para contar su experiencia personal, confesando que cuando se casó allí apenas entendía qué le estaban diciendo. «Me casé en inglés, no me enteré de nada, pero lo repetía todo», ha narrado antes de revelar que lo pasó mal, pero que por suerte no se perdió mientras se oficiaba su enlace.

José Manuel arremete contra su hermana

Su regreso ha llegado a la vez que su hermano se sentaba en el plató de De Viernes, pero con intenciones muy diferentes. José Manuel ha tomado una aptitud muy diferente a la de Susana. El cuñado de Joaquín ha arremetido contra ellos en los estudios de Mediaset. Tanto ha sido así que ha revelado que lleva sin hablarse con su hermana desde el 26 de octubre del 2023, un día que marcó un antes y un después en su familia.

José Manuel Saborido.(Foto:Mediaset)

José Manuel ha querido defenderse y ha confesado que intentó contactar con Susana por medio de su madre, pero que no sirvió de nada. Además, ha dado su versión de los hechos sobre la batalla familiar, apuntando a que Susana y Joaquín intentan «vengarse». Asimismo ha reprochado que «Quería fastidiarme».

José Manuel Saborido.(Foto:Mediaset)

Junto a estas acusaciones hacia su hermana y su cuñado, Saborido ha añadido la inculpación de ambos por orquestar un robo en su casa. «Una chavala me dio una paliza y mi hermana se puso de su parte apenas conociéndola de un mes, y encima planeó el robo en mi casa, que la desvalijó», ha relatado en el plató televisivo. Esta revelación que ha dejado entrever que esta batalla familiar no ha hecho más que empezar.