El aviso de José Manuel, hermano de Susana Saborido: "Lo aclararemos con papeles judiciales"

Ha sido acusado de traidor, pero no habrá nada que frene a José Manuel, el hermano de Susana Saborido que ha decido romper su silencio. Lo primero que hizo fue grabar una exclusiva para ¡De Viernes!, donde aseguró que la andaluza estaba con Joaquín Sánchez porque le interesaba. Ahora ha dado un paso más y ha decidido sentarse en plató. «Lo aclararemos con papeles judiciales», comenta antes de su ansiada entrevista, pero ¿por qué hay tanta expectación?

El entorno de Joaquín no entiende que José Manuel se haya convertido en el nuevo enemigo del matrimonio. Sin embargo, él asegura que tiene motivos suficientes para haber roto con su familia. Ha explicado que el pasado verano le dio «un infarto muy gordo» y Susana Saborido, siempre siguiendo su versión, no se preocupó por él. «Estuve en la UCI unos días y mi hermana no me ha llamado ni preguntado para ver cómo estoy».

Joaquín Sánchez y Susana Saborido en la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio. (Foto: GTRES)

Después exponerse delante de las cámaras, son muchos los que recuerdan que Joaquín se ha portado muy bien con José, incluso le habría dejado dinero. El entrevistado de ¡De Viernes! admite que el ex futbolista ha sido bastante generoso, de hecho hubo una época en la que eran amigos. No obstante, la buena conexión forma parte del pasado y ahora cada uno camina en un sentido diferente.

El problema de José Manuel Saborido

El cuñado de Joaquín tiene un problema de visión y ha explicado que su ceguera le provocó una depresión complicada. No sabía cómo salir adelante y su mujer le pidió ayuda a Susana Saborido, pero supuestamente esta se desentendió y no quiso hacer nada al respecto.

«Mi mujer actual iba a pedir ayuda a mi hermana y ella le dijo que eran problemas nuestros, que ella no entraba ni salía. Le dijo que mientras tuviera el bolsillo lleno, que mirase para otro lado. No coincidían y discutieron las dos», declaró durante su primera entrevista.

José Manuel Saborido dando una entrevista. (Foto: Telecinco)

José promete que sabe muchas cosas. «Me las he callado porque no me meto en matrimonios. Mi hermana sabe lo que hay. No le puedo defender una cosa que es indefendible, ella lo consiente. Es un matrimonio normal y corriente, no es idílico». La cuestión es que considera que ha llegado el momento de contar la verdad, por eso va a sentarse en el plató de Santiago Acosta y Beatriz Archidona.

«Yo siempre lo he encubierto»

Joaquín Sánchez en el tanatorio de su padre. (Foto: Gtres)

José Manuel presume de haber sido confidente de Joaquín. «Yo siempre lo he encubierto en todo», comenta al respecto. El ex jugador de fútbol y Susana Saborido han optado por mantenerse al margen de este revuelo. Tienen un programa en Antena 3 llamado El capitán en América y a través de este espacio han demostrado que no necesitan a nadie. Son un matrimonio fuerte y unido.

Joaquín y Susana tienen dos hijas en común, quienes han ganado mucho peso desde la emisión del citado proyecto. Daniela y Salma, así se llaman las jóvenes, no tiene ningún tipo de contacto con José desde hace un tiempo y esta situación no mejorará tras el bombazo que ¡De Viernes! próximamente.