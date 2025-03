El hermano de Susana Saborido habla sobre el escándalo de Joaquín: «Mi hermana prefiere el dinero»

El matrimonio de Joaquín Sánchez y Susana Saborido está atravesando un momento crítico tras la filtración de supuestas conversaciones privadas que implican al ex futbolista en posibles engaños. La situación, ya de por sí tensa, ha tomado un cariz más grave con las recientes declaraciones de José Saborido, hermano de Susana, quien ha decidido hablar abiertamente sobre el tema en un programa de televisión, revelando detalles que podrían cambiar por completo la percepción que el público tiene de la pareja. «Mi hermana prefiere el dinero», ha declarado al respecto. Aunque pueda parecer sorprendente, este es únicamente el principio del problema.

Desde que se hicieron públicos los mensajes entre Joaquín Sánchez y la actriz de contenido para adultos Claudia Bavel, la opinión pública ha estado dividida. En diciembre de 2023, según la filtración divulgada por el programa Ni que fuéramos, Joaquín habría comentado una foto de la modelo con un sugerente «¿Y ahora qué hago yo?» a lo que ella respondió de manera insinuante. Este intercambio de mensajes ha generado un aluvión de especulaciones sobre la vida privada del exfutbolista, lo que se ha agravado con nuevas declaraciones de otras mujeres.

Poco después, Cristina Ruiz, ex participante del programa Mujeres y hombres y viceversa, también salió a la luz asegurando haber mantenido una relación con Joaquín y afirmó que su esposa, Susana Saborido, estaba al corriente de todo. Según sus declaraciones, que fueron transmitidas a través de la colaboradora Belén Esteban, Cristina habría hablado con Susana en varias ocasiones sobre el tema. Según sus datos, hay pruebas que demostrarían las nuevas acusaciones. La situación se complica por momentos, sobre todo porque la familia Saborido ha tomado cartas en el asunto y ha pasado a la acción.

José Saborido rompe su silencio

La situación ha tomado un giro más drástico cuando José Saborido, hermano de Susana, ha roto su silencio en el programa de Telecinco ¡De viernes!. Durante la entrevista, José fue categórico al afirmar que su cuñado habría sido infiel en numerosas ocasiones y que su hermana siempre lo supo. «Infidelidades ha habido cuarenta mil y mi hermana es consciente de todo. Pero siento decir que ella tiene la condición de que mientras el bolsillo esté lleno, ella mira para otro lado», ha declarado.

El hermano de Susana Saborido no se quedó ahí y dio detalles sobre los presuntos engaños de Joaquín a lo largo de los años. «En mi despedida de soltero, nos fuimos a una discoteca y a las siete de la mañana cierra. Me llamó por teléfono a las once para decirme que me he enredado con fulanita de tal y le dije: estás loco, esa chavala es conocida. Me dijo: si te llama tu hermana, dile que has estado conmigo».

Con todas estas declaraciones, la imagen de estabilidad y felicidad que Joaquín y Susana han transmitido durante dos décadas se ha visto gravemente afectada. La pareja cuenta con el apoyo de su entorno, pero algunos periodistas han aprovechado para poner encima de la mesa datos que, hasta la fecha, nadie conocía. ¿Ha sido culpa del hermano de Susana?

Las palabras de José han puesto en duda la autenticidad de su matrimonio y han generado un gran revuelo en la opinión pública. Mientras que algunos seguidores del ex futbolista lo defienden, otros consideran que la versión de José es creíble y que su hermana ha tolerado las supuestas infidelidades por conveniencia económica.

«Lo de siempre es mirar para otro lado como si aquí no ha pasado nada. No es la primera vez, ha pasado muchas veces. Vuelvo a repetir que ella lo sabe todo», insiste antes de dar por zanjada su participación en ¡De Viernes!

El matrimonio sigue unido

Por el momento, ni Joaquín Sánchez ni Susana Saborido han hecho declaraciones oficiales sobre las acusaciones vertidas por José Saborido. No obstante, la controversia sigue creciendo y cada día surgen nuevos detalles que podrían seguir sacudiendo a la pareja. En un ambiente de incertidumbre y especulación, la pregunta que muchos se hacen es si esta situación podrá superarse o si marcará el principio del fin del mediático matrimonio.

Hasta donde se sabe, la pareja sigue unida, pero la periodista María Patiño asegura que todo es una postura fingida porque realmente tienen problemas y están intentando disimular. Hay que tener en cuenta que trabajan juntos en un programa de Antena 3 llamado El capitán en América. Es un formato que pone encima de la mesa su idílica vida como padres de familia, ¿qué pasaría si ahora se demuestra que es un montaje? Habrá que esperar, pero cada vez son más los que quieren respuestas.