Nuevo Mazda CX-5: la tercera generación del SUV que ha conquistado a cinco millones de conductores

Hay modelos que marcan una época dentro de una marca. El Mazda CX-5 es uno de ellos. Desde su lanzamiento, ha superado los cinco millones de unidades vendidas en todo el mundo y se ha convertido en uno de los pilares estratégicos de Mazda a nivel global. No es solo un éxito comercial: es un modelo que ha definido la forma en la que la marca entiende el segmento SUV.

Ahora, en su tercera generación, el CX-5 llega en un momento clave. Y lo hace respaldado por cifras que confirman su relevancia: en España, ha protagonizado una de las preventas más sólidas de la marca, con más de 1.800 pedidos en firme antes incluso de su llegada al mercado. Una señal clara de la expectativa que sigue generando.

Un diseño que evoluciona hacia un SUV más sólido

Mazda no ha optado por romper con su identidad, sino por evolucionarla. El nuevo CX-5 mantiene el lenguaje de diseño Kodo, pero lo lleva hacia una expresión más robusta, más asentada y claramente más SUV.

El concepto “Wearable Gear” define bien esta nueva etapa: un coche que combina sofisticación y funcionalidad, capaz de moverse con naturalidad en la ciudad y responder igual de bien en un contexto más activo o de ocio.

Las proporciones crecen en todas las direcciones –más largo, más ancho y más alto–, lo que no solo refuerza su presencia en carretera, sino que transmite una sensación de mayor seguridad y aplomo desde el primer vistazo.

Más espacio donde realmente importa

Ese crecimiento exterior tiene una consecuencia directa en el interior. La distancia entre ejes aumenta en 115 mm, lo que se traduce en un salto claro en habitabilidad: hay 64 mm más de espacio para las rodillas en las plazas traseras y 29 mm adicionales en altura.

También se ha trabajado en los detalles que marcan la diferencia en el uso diario. Las puertas traseras son ahora 70 mm más anchas, algo especialmente útil para familias, tanto al acceder como al instalar sistemas de retención infantil.

El maletero crece hasta los 583 litros —61 más que antes— y puede alcanzar los 2.019 litros con los asientos abatidos. Más allá de la cifra, lo importante es que el CX-5 se posiciona claramente como un SUV práctico, pensado para quienes necesitan versatilidad real en su día a día.

Un salto tecnológico que cambia la experiencia

Uno de los avances más relevantes de esta generación está en la conectividad. Mazda introduce por primera vez Google integrado, dando un giro importante a la experiencia digital dentro del coche.

Esto permite utilizar Google Maps con información de tráfico en tiempo real, acceder a aplicaciones desde Google Play o interactuar con el vehículo mediante el Asistente de Google, con un lenguaje natural, sin comandos rígidos. El funcionamiento recuerda más al de un smartphone que al de un sistema tradicional de infoentretenimiento.

Todo se articula a través de una nueva pantalla táctil que puede alcanzar las 15,6 pulgadas, acompañada de un cuadro digital de 10,25 pulgadas y un Head-Up Display ampliado. Además, el sistema admite actualizaciones remotas, lo que permite mantener el vehículo al día sin necesidad de pasar por el taller.

Seguridad y asistencia en su nivel más alto

El nuevo CX-5 alcanza las cinco estrellas Euro NCAP y se convierte en el modelo con mayor dotación de seguridad activa de la historia de Mazda.

Incorpora una nueva generación de sistemas ADAS que mejoran aspectos como la frenada de emergencia, el control de ángulo muerto o el asistente de cambio de carril. También añade funciones como la detección de fatiga con intervención del vehículo o un sistema de visión 360º con tecnología SeeThrough View, que facilita especialmente las maniobras en espacios reducidos.

Conducción refinada, pensada para el día a día

Mazda mantiene su filosofía Jinba Ittai —esa conexión natural entre conductor y vehículo—, pero la lleva a un terreno más cotidiano.

Se han revisado amortiguadores, suspensión, dirección eléctrica y barras estabilizadoras para lograr una conducción más suave, precisa y confortable. También se ha trabajado en la reducción de ruido y vibraciones, incorporando nuevos materiales aislantes y soluciones técnicas como ejes contrarrotantes en el motor.

El resultado es un habitáculo más silencioso y una experiencia de conducción más relajada, sin perder control ni respuesta. A esto se suma una capacidad de remolque de hasta 2.000 kg, que refuerza su perfil versátil para un uso más activo.

Nuevo motor: más respuesta con menor consumo

El CX-5 estrena el motor 2.5 e-Skyactiv G de 141 CV, que sustituye al anterior bloque de 2.0 litros. La diferencia no está solo en la cilindrada, sino en el comportamiento.

Ofrece hasta un 19% más de par en regímenes bajos y medios, lo que se traduce en una respuesta más inmediata en situaciones reales de conducción, especialmente en ciudad y trayectos mixtos.

Se apoya en un sistema de hibridación ligera de 24V, que le permite obtener la etiqueta ECO, mejorar la eficiencia y reducir consumos, que parten de los 7,0 l/100 km en versiones de tracción delantera. Además, incorpora tecnologías como la desconexión de cilindros en cargas moderadas, optimizando aún más el rendimiento.

Un motor atmosférico de cilindrada adecuada sigue destacando en fiabilidad, suavidad, entrega de par lineal, estabilidad de consumo y durabilidad, aspectos cada vez más valorados por quienes buscan una experiencia de conducción natural y un coste de propiedad contenido a largo plazo.

Una gama clara y mejor equipada

Mazda simplifica la gama del CX-5 para facilitar la elección, estructurándola en cuatro acabados bien definidos.

PrimeLine: acceso con llantas de 17”, faros LED, pantalla 12,9”, ACC, Apple CarPlay/Android Auto y cámara.

acceso con llantas de 17”, faros LED, pantalla 12,9”, ACC, Apple CarPlay/Android Auto y cámara. CentreLine: llantas 19”, HeadUp Display, portón eléctrico con función manos libres y conectividad inalámbrica.

llantas 19”, HeadUp Display, portón eléctrico con función manos libres y conectividad inalámbrica. ExclusiveLine: BOSE®, cámara 360º, asientos traseros calefactados y opcional de techo panorámico.

BOSE®, cámara 360º, asientos traseros calefactados y opcional de techo panorámico. Homura: el acabado más exclusivo, con interior en cuero, iluminación ambiental y máxima carga tecnológica.

Un aspecto relevante es que todas las versiones cuentan con caja automática de serie, reforzando la orientación hacia el confort y la facilidad de uso.

Más competitivo, también en precio

A pesar del salto en tecnología, espacio y calidad percibida, el nuevo CX-5 mejora su posicionamiento en precio frente a la generación anterior. La gama arranca en 35.200 euros, pero con campañas y financiación puede situarse desde 29.995 euros en su versión de acceso.

Mazda acompaña este lanzamiento con fórmulas flexibles como la FlexiOpción, con cuotas desde 165 euros al mes, o soluciones de renting que incluyen todos los servicios. Una estrategia que busca hacer el modelo más accesible sin renunciar a su propuesta de valor.

Un referente también a largo plazo

Hay un dato que no siempre se tiene en cuenta en el momento de la compra, pero que resulta clave: el valor residual.

El CX-5 se sitúa entre los SUV con menor depreciación del mercado, manteniendo un valor especialmente alto a los tres años. Esto responde a una combinación de factores: la demanda constante, la percepción de calidad y la fiabilidad del modelo.

Un SUV que no necesita reinventarse

El nuevo Mazda CX-5 no busca romper con lo anterior, sino evolucionarlo con criterio.

Más espacio, más tecnología, mayor eficiencia y una conducción más refinada, pero siempre bajo una misma idea: ofrecer un coche que encaje en la vida real de quien lo conduce.