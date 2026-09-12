¿Cómo se dice en español: ‘detrás de mí’ o ‘detrás mío’? El veredicto de la RAE no deja lugar para el debate

El español es un idioma riquísimo con palabras tan diversas que parecen erratas. De hecho, eso también provoca que haya expresiones comunes que realmente no sabemos si son correctas. En estos casos la labor de la Real Academia Española (RAE) es fundamental.

Por ejemplo, hay un caso especialmente polémico en el mundo de los adverbios. ¿Lo correcto es decir detrás de mí o detrás mío? Lo decimos todos los días, pero la respuesta es compleja.

Aunque ambas formas están extendidas, la RAE ha aclarado que el único adverbio correcto en este caso es detrás de mí. A continuación te explicamos por qué.

Por qué ‘detrás de mí’ es la forma correcta en español, según la RAE

La forma correcta, según la Real Academia Española, es detrás de mí. Esta es la construcción recomendada en el español culto y la que debe emplearse en contextos formales o escritos.

La explicación es sencilla desde el punto de vista gramatical. Palabras como detrás, delante, encima o debajo son adverbios de lugar. Y este tipo de términos necesitan un complemento introducido por la preposición de. Por ejemplo, detrás de la puerta, encima de la mesa o delante de él.

Por tanto, cuando la referencia es una persona, lo adecuado es mantener esa estructura: detrás de mí, delante de ti o cerca de nosotros.

Por qué usamos ‘detrás mío’ si la RAE dice que es incorrecto en español

A pesar de la norma, expresiones como detrás mío, delante tuyo o encima suyo están muy extendidas en el habla cotidiana. Este uso es especialmente frecuente en algunos países de América Latina, aunque cada vez se escucha más en España.

La razón es que muchos hablantes interpretan estas construcciones como si fueran posesivas, sustituyendo el complemento con de por un posesivo: mío, tuyo o suyo. Sin embargo, la Real Academia Española desaconseja este uso en el español estándar, ya que no se ajusta a la norma culta.

Además, hay formas aún más rechazadas, como detrás mía o delante suya, que resultan especialmente incorrectas desde el punto de vista normativo.

Cómo podemos usar los posesivos correctamente en español

El castellano tiene una normativa tan clara que incluso tenemos palabras que podemos decir pero no escribir correctamente. Eso sí, eso no significa que todo esté prohibido en nuestro idioma.

Por ejemplo, existen casos en los que el uso de posesivos es completamente válido. Esto ocurre cuando el núcleo de la expresión no es un adverbio, sino un sustantivo.

Por ejemplo, construcciones como al lado mío, alrededor nuestro o a su lado son correctas, ya que palabras como lado o alrededor funcionan como sustantivos y admiten posesivos.

También hay expresiones asentadas en el uso, como en contra mía o a pesar suyo, donde el posesivo concuerda con el sustantivo correspondiente.

En resumidas cuentas, aunque detrás mío se haya popularizado, la norma sigue siendo clara. Si quieres hablar y escribir correctamente, la opción adecuada es detrás de mí. Un pequeño matiz que marca la diferencia entre el lenguaje coloquial y el uso correcto del español.