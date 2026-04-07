China rompe las leyes naturales: construye un puente con cascada de 625 metros que reduce los viajes de horas a 2 minutos

China inauguró el pasado mes de septiembre el puente más alto del mundo, que está construido a 625 metros de altura. Esta gran obra de la ingeniería asiática ha sido construida en el Gran Cañón de Huajiang, donde ahora se puede ver una de las grandes joyas de la arquitectura china que reduce dos horas el trayecto entre la provincia de Guizhou y se ha convertido en uno de los grandes puntos turísticos del país. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el puente más grande del mundo que se ha construido en China.

China también viene desde hace meses ejerciendo una supremacía desde el punto de vista de las infraestructuras. Mientras Estados Unidos se encuentra inmersa junto a Israel en la guerra de Irán y Rusia sigue con su ofensiva contra Ucrania, desde China siguen intentando confirmarse como la primera potencia mundial en todos los sectores. En los últimos años, el gigante asiático está haciendo una gran apuesta por la tecnología y esta ya se está aplicando a las infraestructuras.

La última gran megainfraestructura inaugurada en China fue inaugurada en septiembre de 2025 y tuvo lugar en el Gran Cañón de Huajiang, donde se inauguró el puente más alto del mundo. Esta joya de la ingeniería asiática enlaza los condados de Guanling y Zhenfeng para recortar una distancia de dos horas dentro de la provincia de Guizhou. Para ello se ha realizado una inversión de 290 millones de dólares en lo que se espera que sea uno de los grandes atractivos turísticos del país.

China y el puente más imponente del mundo

China ya tiene el puente más grande del mundo con una altura de 625 metros sobre el agua, que hace que sea el doble de la torre Eiffel. El puente de Gran Cañón de Huajiang supera el récord mundial establecido por el puente de Beipan, ubicado a pocas horas de distancia, y su extensión total es de 2.890 metros, contando con un tramo principal de 1.420 metros, lo que permitirá reducir las distancias dentro de la provincia en más de dos horas. Esto será de vital importancia para el transporte de mercancías dentro de la zona.

Para poder sostener el puente más alto del mundo a 625 metros de altura, se han utilizado un total de 93 secciones de vigas de acero con peso total de unas 22.000 toneladas (el triple que la Torre Eiffel), según han informado medios locales. Este puente también se caracteriza por sus dos pilones de hormigón de 262 metros y 205 metros de altura.

🇨🇳 | China inaugura el puente más alto del mundo: China abrió el Puente del Gran Cañón de Huajiang, el más alto del mundo, situado a 620 metros sobre el río y con 1.400 metros de longitud. Construido en menos de cuatro años, reduce el viaje de dos horas a dos minutos y ofrece… pic.twitter.com/LEt8Ws27j6 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) October 4, 2025

El puente del cañón Huajiang cumple con más características que lo hacen ser una de las obras más espectaculares del mundo y es que también se ha habilitado una caída de agua que hace de enorme cascada artificial. «Esta caída de agua monumental forma parte de un sistema que transforma el puente en un atractivo turístico», afirman desde medios locales. Además, también se han incorporado unos ascensores de cristal para aumentar la experiencia de los turistas, un restaurante panorámico en uno de los pilones y también una plataforma de puenting para poder realizar deportes extremos en el puente más alto del mundo.