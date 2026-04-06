Esto no lo vimos venir: China se adelanta a todos y lanza un servicio de limpieza a domicilio con IA y robots

Las tareas de limpiar, recoger y ordenar la casa están entre las menos agradecidas del día a día, pero siguen siendo necesarias para que todo funcione. Nadie las evita del todo, aunque la mayoría intenta reducir al mínimo el tiempo que les dedica.

Ahora, China propone una nueva forma de ahorrar horas en casa. El país da un paso más con un servicio de limpieza a domicilio que combina inteligencia artificial y robots en lugar de depender sólo de personas.

Así es el servicio de limpieza a domicilio con IA y robots en China

La ciudad de Shenzhen ha estrenado un servicio de limpieza a domicilio con robots y personal humano que ya opera en barrios como Bao’an. La empresa X Square Robot impulsa el proyecto junto a la plataforma 58.com, una de las mayores del país en servicios domésticos.

El funcionamiento es sencillo: un operario acude al domicilio acompañado de un robot. La máquina asume las tareas repetitivas y físicas, mientras el trabajador gestiona al cliente y se encarga de trabajos más delicados como la desinfección profunda.

Durante una sesión estándar de tres horas, el robot limpia cocina y baño, recoge objetos del suelo, organiza zapatos, apila libros y limpia superficies. También realiza tareas concretas como vaciar basura o limpiar la arena de los gatos. Al terminar, incluso puede llevar la bolsa al exterior.

El precio marca la diferencia. El servicio cuesta unos 74 yuanes, alrededor de 10 euros, casi la mitad de lo que costaría un equipo exclusivamente humano. Esa reducción ha disparado la demanda y ha dejado sin huecos las primeras semanas de funcionamiento.

Sin embargo, este modelo híbrido responde a una limitación clara: la robótica aún no sustituye por completo a las personas en entornos domésticos complejos. Las casas presentan situaciones imprevisibles y exigen decisiones que la IA todavía no puede resolver con total autonomía.

Aun así, el avance es significativo. Estos robots no siguen instrucciones rígidas como una aspiradora convencional. Utilizan lo que la industria llama inteligencia artificial incorporada, capaz de percibir el entorno, interpretar lo que ocurre y ejecutar tareas en varios pasos sin intervención constante.

Cómo son los robots de limpieza con IA en China

Los robots que emplea este servicio no se parecen a los dispositivos domésticos habituales. X Square Robot ha desarrollado máquinas con torso humanoide, brazos articulados y una base con ruedas que les permite moverse con rapidez por la vivienda.

El sistema integra sensores como cámaras RGB-D y tecnología LiDAR para crear mapas en tres dimensiones. Gracias a ello, el robot distingue objetos y entiende su contexto. Sabe que un zapato debe ir a un estante o que un juguete pertenece a una caja, no a la basura.

Además, estos modelos trabajan con sistemas de aprendizaje por imitación. Los ingenieros entrenan a los robots con ejemplos reales, de forma que pueden replicar movimientos humanos como doblar ropa o manipular objetos frágiles sin dañarlos.

Este desarrollo encaja con la estrategia tecnológica de China, que ha situado la inteligencia artificial aplicada al mundo físico como un sector prioritario. El objetivo va más allá de la limpieza, pues los mismos principios pueden aplicarse a logística, industria o asistencia personal.

En paralelo, otras compañías del país avanzan en la misma dirección. Algunas ya producen humanoides capaces de cocinar, hacer camas o gestionar tareas completas del hogar. También han aparecido modelos más baratos, pensados para acelerar la adopción en viviendas particulares.