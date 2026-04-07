Ecologistas reclaman medidas urgentes para salvar el lobo ibérico en Castilla-La Mancha: «En peligro de extinción»

El lobo ibérico está en peligro en Castilla-La Mancha y colectivos ecologistas han exigido al Gobierno de Page un plan para recuperar a esta especie en esta parte de España. Han pedido a la Junta que apruebe en tres meses el plan de recuperación de una especie catalogada como en peligro de extinción. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la extinción del lobo ibérico en Castilla-La Mancha.

El lobo ibérico fue declarado en peligro de extinción en el año 1998 y a día de hoy se calcula que habitan cuatro manadas en Castilla-La Mancha. Por ello, el Fondo para la Protección del Lobo Ibérico y Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha han publicado un comunicado a través de sus canales oficiales en el que han formulado un requerimiento ante la Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en el que instan a la administración autonómica a adoptar, en el plazo máximo de tres meses, el Plan de Recuperación del lobo ibérico.

Miguel Ángel Hernández, portavoz de Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha, ha dejado claro que este mal estado de conservación del lobo ibérico en esta zona de España exige un plan del Gobierno. «La Junta de Comunidades ha incumplido desde hace casi 30 años la obligación legal de aprobar este instrumento. Con este requerimiento damos el último paso previo a acudir a los tribunales si no se produce una respuesta firme y ejecutiva por parte de la administración autonómica», informó.

Ernesto Díaz, del Fondo para la Protección del Lobo Ibérico, dejó claro que: «La presencia del lobo en Guadalajara y los avistamientos en Toledo son buenas noticias desde el punto de vista biológico, pero hay que constatar que esta situación se ha estancado desde hace años y la especie no progresa. Es más, desde que se declaró en peligro de extinción, la especie ha dejado de observarse en Sierra Morena y Montes de Toledo. Por lo tanto, es preciso actuar y hacerlo ya».

La protección del lobo ibérico en Castilla-La Mancha

«La catalogación como especie en peligro de extinción no es un adorno: exige medidas concretas, urgentes y vinculantes. Que el lobo haya vuelto a algunas zonas por sus propios medios no exime a la Junta de elaborar un Plan de Recuperación que garantice su viabilidad a largo plazo y, lo que es más importante, que restaure la presencia de esta pieza fundamental de nuestros ecosistemas en el conjunto de la región. No podemos permitir que la inacción administrativa determine el futuro del lobo en esta tierra», informaron desde este colectivo.

Sara Gonzalez, abogada ambientalista que integra el equipo jurídico, también explicó en el comunicado que «que el lobo esté presente en algunas zonas de Guadalajara por recolonización natural es un dato relevante, pero jurídicamente no altera ni un ápice la obligación de la administración». «El ordenamiento español y castellano-manchego es claro: cuando una especie está catalogada en peligro de extinción, la administración no tiene discrecionalidad para decidir si elabora o no el plan de recuperación. Es una obligación legal directa. La inactividad material de la Junta constituye una vulneración del principio de legalidad ambiental», informó.

En su canal oficial, el Fondo para la Protección del Lobo Ibérico deja claro que esta especie representa «una especie con una importancia extraordinaria para mantener y recuperar el equilibrio y la salud de los ecosistemas de nuestro país». «Por eso pedimos a todas las administraciones implicadas que trabajen de forma coordinada y constructiva, y basándose siempre en el mejor conocimiento científico disponible, por la protección de esta especie y la coexistencia con la ganadería extensiva y otras actividades tradicionales», afirman desde esta organización.

Este fondo sigue luchando contra la decisión tomada por el Congreso el 20 de marzo de 2025, día en el que se aprobó una enmienda por la que se excluye al lobo del LESRPE, que es el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.