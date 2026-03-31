El pueblo de Castilla-La Mancha favorito de Simeone fue declarado ‘Pueblo Mágico’ del 2026: a media hora de Madrid

El parón de selecciones sin fútbol de clubes hace que entrenadores y jugadores que no tienen compromisos con sus selecciones aprovechen para escaparse unos días y descansar de la rutina. El último en apuntarse a un viaje rural ha sido el entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, quien ha escogido una pequeña localidad de Castilla-La Mancha como destino para unos días de descanso, Brihuega.

Este pequeño pueblo ubicado en la provincia de Guadalajara ha albergado al entrenador y a su mujer, la modelo Carla Pereyra. La pareja se ha alojado en el Hotel Castilla Termal de Brihuega, sitio idílico para liberarse del estrés madrileño y de la responsabilidad de ser entrenador del Atlético de Madrid.

Brihuega, pueblo para desconectar

El pueblo es uno de los más bonitos de toda Castilla-La Mancha y fue declarado Conjunto Histórico-Artístico y reconocido como Pueblo Mágico 2026 durante la Feria Internacional de Turismo (FITUR). A pesar de sus 3.000 habitantes, cuenta con una muy ajetreada vida social y muchas actividades culturales a lo largo del año. Aunque si algo destaca de Brihuega son sus campos de lavanda; al pueblo se le conoce como «la Provenza española» y cuenta con más de 1.000 hectáreas de lavanda, suponiendo un 10% de la producción de esta planta a nivel mundial.

La mejor época para disfrutar de los campos de lavanda de Brihuega suele ser en julio, que es cuando florece. Además, desde el ayuntamiento se organizan actividades culturales, festivales de música, competiciones deportivas, entre otras muchas cosas, para celebrar el cambio de color del campo de Brihuega. Además, la localidad cuenta con una historia medieval muy marcada, siendo testigo de batallas medievales de renombre. También destaca la joya de su arquitectura, el Castillo de la Piedra Bermeja, que en su interior alberga una capilla gótica y un cementerio municipal. Por todas estas cosas, no solo para Simeone es Brihuega un lugar clave para desconectar.