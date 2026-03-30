El Gobierno de Castilla-La Mancha contraataca: este es su plan para combatir la sobrepoblación de conejos

El campo de Castilla-La Mancha está experimentando una sobrepoblación de conejos como nunca antes ha visto en su historia reciente. La sobrepoblación de la especie ha afectado a más de 80.000 hectáreas de cultivo, provocando pérdidas de más de 50 millones de euros anuales a los agricultores castellanomanchegos. El gobierno de la comunidad ha apostado por medidas para combatir la plaga que antes no incentivaba.

La portavoz del Ejecutivo de la región, Esther Padilla, aclaró que están preparando «el plan más completo del país frente a la sobrepoblación de conejos para reforzar el apoyo al campo». Desde el municipio de Los Yébenes, Padilla ha detallado el conjunto de medidas de un plan para ayudar a los agricultores de la región «que enfrentan dificultades de muy diversa índole». La medida más destacada es el 70% de ayudas para sistemas de protección que recibirán los agricultores de Castilla-La Mancha para mantener a los conejos lejos de sus terrenos, además de promover la captura de esta especie. Se estima que los conejos han afectado a los cultivos de más de 350 municipios castellanomanchegos, volviéndose más agresivos hacia los cultivos con el paso del tiempo, siendo especialmente perjudicados cultivos como los viñedos y los pistachos.

Este paquete de medidas se enmarca dentro de una política de apoyo al campo más amplia e influyente en los últimos años dentro de Castilla-La Mancha. Un campo que, según ha remarcado Padilla, representa el 17% del Producto Interior Bruto de la región, con más de 135.000 personas empleadas directamente en la agricultura. Otro de los puntos que ha tratado Padilla desde Los Yébenes es el relevo generacional que necesita el sector. Aunque la población media que se dedica a la agricultura esté cada vez más envejecida, alrededor de 5.300 jóvenes han podido unirse al sector en los últimos años gracias a las ayudas impulsadas por el gobierno de la región.