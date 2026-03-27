Es como viajar al pasado: el pueblo medieval de Castilla-La Mancha con 8 iglesias y 3 ermitas

Castilla-La Mancha es una región milenaria que desprende historia y tradición por todos sus costados. Sus 5 provincias han escrito gran parte de la historia de nuestro país desde hace siglos. Guadalajara es una de esas provincias históricas que emana historia desde todos sus pueblos y villas. En la Sierra Norte de Guadalajara se encuentra uno de estos pueblos: Atienza.

Esta villa medieval contiene todo lo que cualquier turista busca para una pequeña escapada rural: cultura, tradición, historia, gastronomía y folklore. Todo ello envuelto en un paisaje natural que envuelve y atrapa al viajero. De Atienza destaca su castillo roquero de Atienza; de origen musulmán, el castillo se encuentra coronando un cerro sobre el que se levanta el pueblo. Atienza es parte de la Serranía de Guadalajara, siendo una de las villas más pobladas de toda la comarca.

La villa de Atienza tiene muchas peculiaridades; el pueblo tiene ocho iglesias diferentes y tres ermitas distintas. Los 11 templos están en diferentes estados de conservación y no todos se usan en la actualidad. Sin embargo, ahí están en Atienza. El pueblo se encuentra en medio de distintas rutas históricas de nuestro país. Por Atienza pasa la ruta del Quijote, siendo el inicio del tramo 10; también pasa la ruta del Camino del Cid y es parte de la ruta del Camino de Santiago que viene de Levante.

Además de iglesias, ermitas y peregrinaciones, si por algo es conocida la villa es por la Fiesta de la Caballada, fiesta originada en los tiempos de Alfonso VIII; está organizada por los Cofrades de la Santísima Trinidad, quienes recogen al abad del pueblo y cabalgan con él durante 2 kilómetros hasta que llegan a la Ermita de la Estrella. Esta marcha rememora cómo los caballeros de Atienza pusieron a salvo a Alfonso VIII durante un enfrentamiento entre el Reino de Castilla y el Reino de León. Por toda su historia, tradición y monumentos históricos, Atienza es uno de los mejores sitios de toda Castilla-La Mancha para una pequeña escapada rural.